高市早苗大勝轟動全球！陸網一片安靜 中國戰狼：涉台問題中方不會讓步

國際中心／施郁韻報導

環球時報前總編輯胡錫進表示，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。（圖／翻攝自胡錫進微博）

日本眾議院於8日進行投、開票，自由民主黨在總裁高市早苗率領下，繳出亮眼成績單。席次一路飆漲，最終取得3分之2絕對多數的316席，外媒爭相報導，不過中國微博一片安靜。環球時報前總編輯胡錫進重申，高市早苗必須收回對於「台灣有事」的錯誤言論，否則中日關係沒有改善的可能。

日本放送協會《NHK》與共同社等日媒報導，自民黨在選前為198席、維新會34席，合計232席。自民黨暴增至316席，超越1986年中曾根康弘政權時期的紀錄，還創下自民黨創黨以來最高席次，高市個人魅力橫掃千軍。

對於日本選舉結果，胡錫進在社群平台X發文稱，這是日本國內政治格局的重大改變，高市早苗也將從「弱勢首相」一舉成為「強勢首相」。高市早苗通過這次選舉鞏固了自己的政治地位，這將固化中日之間目前的對立和僵持。

胡錫進預期，高市會在這次選舉後利用她的勝利與中國打心理戰，希望在她不收回「錯誤言論」的情況下，實現對華關係的突破。「這是她的妄想。無論自民黨在眾議院中獲得多少席位，高市早苗的政治地位獲得了怎樣的鞏固，中方都不會在涉及台灣的原則問題上向日方做讓步。」

胡錫進說，如果日方不覺得這樣僵持下去是損害的話，它對中方的損害只會更小。如今的中國有能力控制日本帶來的破壞力。中國的實力增長改變了中美戰略博弈的態勢，也很大程度上緩和、管控了與西方各主要國家的分歧。「日本右翼雖對華深懷敵意，卻影響不了中國的大事。「中國可以把與日本的僵局掛在那裡，長期晾著它。

胡錫進還稱，高市早苗無論當幾年首相都成為不了柴契爾夫人。「她不是『鐵娘子』，而是『攪屎棍』」，「柴契爾當年是站在整個西方與蘇聯對抗的前線，而且西方贏得了冷戰。而高市早苗是背歷史潮流而動，她的對華極端表現與整個西方是反著來的，而且日本的國力與日俱衰，在國內政策上，『安倍經濟學』只是帶來過短期的虛假繁榮，高市學安倍那一套就能扭轉乾坤？大概率她也將是對日本國民做一番忽悠而已。」

