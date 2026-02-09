高市早苗大勝！ 中外交部再要求「撤回涉台錯誤言論」

中國 / 武廷融 綜合報導

日本首相高市早苗率領自民黨大獲全勝，拿下眾議院316席次。對此，中國外交部發言人林劍今(9)日表示，選舉是日本的國內事務，但中方敦促日本執政當局恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。林劍也說「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。」

中國外交部今日下午舉行例行記者會，針對日本自民黨勝選，高市早苗大勝，發言人林劍表示，日本眾議院選舉是日本的國內事務，但本次選舉反映深層次、結構性的問題，以及思潮、動向、趨勢，值得日本有識之士及國際社會深思，殷鑑不遠，不可不察。

林劍指出，中方敦促日本執政當局正視而不是漠視國際社會的關切，走和平發展道路而不是重蹈軍國主義覆轍，恪守中日四個政治文件，而不是背信棄義。林劍稱「日本極右翼勢力若誤判形勢恣意妄為，必將遭到日本人民的抵制和國際社會迎頭痛擊。」

林劍強調，中國對日政策始終保持穩定性和連續性，不會因日本某一次選舉而變化，「我們再次敦促日方撤回高市涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。」林劍說「我們也要正告日本執政當局，中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果和戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊和挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。」

