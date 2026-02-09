高市早苗大勝 凌濤：「親美、友日、和陸」最符合台灣利益

〔記者林欣漢／台北報導〕日本自民黨在8日的眾議院大選中大獲全勝，國民黨中評委、桃園市議員凌濤今日表示，過去在國民黨前主席朱立倫堅持之下，國民黨與日本長期深化議題交流，「親美、友日、和陸」的立場，就是最符合台灣利益，也是國民黨最穩健、最應該走的路線，我們堅定依此向前行。

凌濤指出，這次日本眾議院選舉，高市早苗首相領導自民黨單獨取得超過三分之二席次的好成績，是日本戰後首次有政黨達此成就，而許多與他熟識的好友包括農林水產大臣鈴木憲和、國土交通大臣金子恭之等，皆在其中高票當選連任，他要向自民黨和許多日本眾院的好友謹表祝賀與敬意。

凌濤認為，此次大選的選舉結果，也反映了日本社會對「經濟停滯」與「地緣安全」的雙重焦慮。高市政權預料將在「經濟」與「安保」議題上優先著手。高市首相在選前喊出要「免徵食品飲料類消費稅兩年」，展現高市政權的財政擴張政策姿態；同時，自民黨也提出「負責任積極財政」、「危機管理投資」與「成長投資」政策，顯示日本政府將從防災、傳染病到國防、半導體供應鏈，全面由國家主導進行補強，解決日本在全球產業競爭中邊緣化的結構性危機。

凌濤指出，在日本對中國大陸以及安保政策上，自民黨單獨取得過三分之二席次，代表著高市首相想推動的「安保強化」政策，甚至是「修憲」將不再受制於野黨，日本將加速解禁「防衛裝備移轉」，並有極高機率在面對外部威脅時，有更主動的反擊能力。這意味日本對陸的嚇阻姿態逐漸清晰，一個尋求「國防正常化」的強勢日本已經儼然成形。

凌濤表示，他曾多次到訪日本自民黨總部，最近一次去年，當時便與許多自民黨朋友交換對於區域穩定、安保的意見，獲益良多；當日本將「危機管理」與「安保產業」視為國家生存核心，大舉投資時，台灣也應該思考如何將台灣的半導體與地緣優勢，實質嵌入日本的「危機管理供應鏈」之中，甚至是否有更進一步的安保合作機會，為區域穩定繼續貢獻重要力量。

凌濤說，高市早苗首相過去多展現許多友台言論，如今自民黨在眾議院選舉中大獲全勝，其未來政策走向值得台灣關注。而過去在朱立倫主席堅持之下，國民黨與日本長期深化議題交流，「親美、友日、和陸」的立場，就是最符合台灣利益，也是國民黨最穩健、最應該走的路線，我們堅定依此向前行。

凌濤強調，國民黨無論內外，都應對高市首相及其團隊展現出的友台言論持正面、積極的看法。守護區域和平與民主價值是台日之間的共同語言，台日友誼長存，衷心期盼在本次選舉的新政府啟動後，能盡快再與日本的好朋友們見面，進行深度的政策交流，務實深化雙邊關係。

