高市早苗大勝「台灣有事論」獲背書？郭正亮曝1風向變了：賴清德別高興太早

日本於昨（8）日舉行第51屆眾議院大選，由首相高市早苗領導的自民黨與維新會執政聯盟拿下歷史性大勝；自民黨單一政黨席次突破3分之2，創下戰後單一政黨取得的最多議席紀錄。而新成立的最大在野黨中道改革聯盟則面臨慘敗，席次腰斬至49席。對此，前立委郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，高市的「台灣有事，日本有事」論述正在往後退，總統賴清德高興得太早了。

郭正亮表示，日本希望得到更多軍事上的權力，比如推動自衛隊入憲，也可能增加國防預算。若參議院未在修憲議題上讓步，自民黨也可能透過各項政策，如通過出口攻擊性武器等推動軍工產業，達到實質修憲效果。

高市會在重提 「台灣有事」？郭正亮： 可能尋求派特使赴中協商 ​

郭正亮指出，高市3月19日訪問美國，可能向川普提出購買核動力潛艇，但不太可能要川普支持「台灣有事，日本有事」。在選舉期間，高市對於此論述也有後退，轉而解釋成日本撤僑。郭正亮認為，高市不敢碰觸該議題，反而轉向觀望，賴清德高興得太早了。高市現在可能希望中國看到自民黨大勝後，能夠改變立場並進行談判。

郭正亮指出，前日相安倍晉三過去在釣魚台議題上與中國產生巨大外交衝突，但在他第2次執政且席次高漲後。中國讓日本派國安特使赴中商談，並有突破性進展。當時商談結果是，中國軍機以及軍艦會持續侵擾釣魚台，但兩國均不進入12海浬，雙方對此達成默契。因此，高市之後一定會與中國商量「台灣有事，日本有事」。

郭正亮表示，高市可能不會在第2任期重提「台灣有事，日本有事」，或是在第2任期施政報告中用較周延的方式表達。目前日本軍力不夠，很多武器如轟炸機、長程飛彈都沒有，因此首要任務並非與中國「對槓」。認為高市可能尋求派特使赴中協商。

美日安保條約將調整？ 郭正亮： 第一島鏈扮演更積極角色 ​

郭正亮指出，因為執政聯盟在參議院席次未達3分之2，修憲可能性不高。但美國可能會提高日本對戰爭主導權的共享，並調整部分《美日安保條約》細節，但美國還是會抓緊核武保護傘以及戰爭同意權，但可能讓日本發展軍工業以及軍售核動力潛艦。未來日本將在第一島鏈扮演更積極角色。

郭正亮續指，但日本不笨，它知道自己不是中國的對手，所以美國的態度還是很重要。日本可能走向是先穩住經濟並在軍工業有所進展，但中國若未取消稀土出口限制，日本庫存用完還是做不出來。而川普也不可能對「台灣有事，日本有事」做出表態。



