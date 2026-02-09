高市早苗大勝 吳思瑤：挺台抗中通過民主檢驗

民進黨立委吳思瑤表示，此次選舉結果清楚顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線已通過民主檢驗，也代表「挺台抗中」正成為日本國會與社會的主流共識，台灣在國際上再添一個最堅實、最可靠的盟友。(記者羅國嘉攝)

〔記者羅國嘉／新北報導〕日本眾議院大選結果出爐，由首相高市早苗領軍的自民黨拿下316席，單獨取得超過三分之二席次，若再加上日本維新黨，執政聯盟共掌握352席，形成壓倒性優勢，有人認為「反中勢力」正在崛起。對此，民進黨立委吳思瑤表示，此次選舉結果清楚顯示「日本有事、台灣有事」的戰略路線已通過民主檢驗，也代表「挺台抗中」正成為日本國會與社會的主流共識，台灣在國際上再添一個最堅實、最可靠的盟友。

吳思瑤今天陪同愛將、新北市議員參選人吳奕萱前往新北市黨部登記。針對高市早苗當選一事。吳思瑤受訪指出，高市早苗率領的執政聯盟在選舉中取得壓倒性勝利，清楚向國際社會傳達「日本有事、台灣有事」的路線已通過民主檢驗，並獲得日本多數國民的支持與共識。

她說，這不僅是選舉結果，更反映日本社會對相關戰略思維的高度認同。

吳思瑤強調，「挺台抗中」已成為日本國會的多數立場，也逐步深化為全國性的社會共識，未來將具體轉化為政策行動。這象徵台灣在國際上再添一個最堅實的盟友，日本將是印太地區最重要、最可靠的朋友。

