高市早苗大勝！外交部祝賀：期盼台日提升為「全面夥伴關係」

日本8日舉行眾議院選舉，日本首相高市早苗領導的自由民主黨，在眾議院總數465席中，單獨拿下超過2/3門檻，席次來到316席，加上執政盟友日本維新，合計達席次達352席。外交部長林佳龍代表政府對日本順利完成大選表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府於第一時間電賀高市首相、跨黨派友我議員聯盟「日華議員懇談會」當選成員，以及其他友台國會議員。

外交部表示，台灣與日本是共享民主、自由、人權及法治等核心價值的重要夥伴與友人，長年以來雙邊互動緊密熱絡，在價值外交、同盟外交及經濟外交等各領域合作成果豐碩。近年日本呼籲國際社會關注台海和平穩定，日本朝野各界對支持台灣國際參與，以及深化台日友好交流也有高度共識。

外交部強調，我國期盼在台日關係既有良好基礎上，秉持「總合外交」理念與日本政府及朝野政黨持續深化實質合作，將雙邊關係提升為互補的「全面夥伴關係」，攜手共創印太地區的和平、穩定與繁榮。

