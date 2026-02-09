高市早苗大勝 學者：抗紅供應鏈的形成會加速

記者李鴻典／台北報導

日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破法定門檻2/3。美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元說，目前所謂的親美抗中跟台灣有事日本有事的外交方針不會改變，而且會做的更徹底。換言之，抗紅供應鏈的形成會加速，盡早讓日本脫離為中國的依賴。

日相高市早苗率領的自民黨於眾議院大選，單獨突破法定門檻2/3。(圖／翻攝自高市早苗X)

葉耀元分析指出，基於高市早苗的高支持率，這次選舉自民黨的大勝是完全可以預期的。自民黨本身就超過半數，所以高市早苗在下一任政府的施政會更為有自信，更為明確。

廣告 廣告

葉耀元提到，目前所謂的親美抗中跟台灣有事日本有事的外交方針不會改變，而且會做的更徹底。換言之，抗紅供應鏈的形成會加速，盡早讓日本脫離為中國的依賴（稀土仍然是一個問題）。

不過，葉耀元也說，他不認為高市會直接推行修憲，但針對日本憲法第九條（日本只能維持自我防衛）的討論應該會變多。畢竟自民黨跟維新會內部有眾多的議員希望可以讓日本恢復成一個正常的國家，但關鍵點在於美國願不願意放行。

葉耀元說，以前他認為美國的執政者會有所顧忌，不會想要改變現狀，但美國總統川普強調分散美國全球防衛的負擔這一外交方針，可能會讓日本有機會把這個議程推進。

另外，葉耀元也表示，日本這個中共嚴重滲透的國家都知道親美抗中的重要性，反觀台灣…

更多三立新聞網報導

海鯤號浮起來了仍不給錢 學者轟藍白：目的就是要弱化台灣的國防

媒體人看黃國昌反胃：昔日咆哮戰神，今日藍營乖孫

律師諷柯文哲：要治國之前，可不可以先把自己黨裡的帳目理清楚？

鄭麗文喊中國是親人 學者超打臉：哪親人會整天喊說要武力消滅你？

