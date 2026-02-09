高市早苗大勝！張景森曝給賴清德3點啟發：收斂戰狼式對話風格

日本眾議院在8日進行改選，首相高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是超過3分之2的絕對多數席次。對此，前行政院政務委員張景森認為，這不僅是高市個人勝利，也是路線、論述與治理風格的勝利，對總統賴清德與民進黨具有重要啟發。希望執政團隊多展現政策論述的長才和社會溝通的耐心，收斂戰狼式的對話風格！

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

事實上，日本眾議院今（9）日上午確定全部465席的席次。由高市早苗領軍的自民黨大獲全勝拿下316席，不但單獨過半，與維新會加起來的執政聯盟更是多達352席。現在更因為在比例代表制贏得太多席次，導致名單上的候選人不足，必須拱手讓出14席，足見自民黨的壓倒性勝利。

張景森今日在臉書以「高市早苗的成功給賴清德的啟發」為題發文，認為高市早苗在日本大選中的成功，不只是個人勝利，也是路線、論述與治理風格的勝利，對賴清德與民進黨具有重要啟發。

張景森提出3點看法分析；首先，高市證明「清晰方向」比模糊平衡更能凝聚民意。她長期站在親美、警惕中國、強化國防與產業安全的立場，從未因選舉壓力而搖擺。這讓選民即使未必完全同意她，也信任她的判斷。對賴清德而言，這提醒他：與其討好所有人，不如讓支持者與中間選民看見穩定而一致的國家戰略。

日本首相高市早苗。（圖／路透）

其次，高市將安全與經濟緊密綁在一起，形成「經濟安全保障」的整體論述。她不單談軍事威脅，而是把國防、半導體、能源與供應鏈視為同一個國家生存議題。這對台灣極具參考價值：賴清德若能把台海安全、產業發展與民生福祉整合成單一敘事，將更有說服力。

第三，高市展現出「能做事」的形象。她的政策細節清楚、態度果斷，讓選民相信她有能力把願景變成結果。賴清德同樣以務實著稱，但仍需更明確展示施政規劃、成果與執行力，讓更多中間選民產生信賴感。

張景森表示，高市早苗的成功告訴賴清德：國家領導人最重要的不是討喜，而是可信；不是模糊，而是清晰；不是口號，而是可執行的願景。

不過，張景森也點出，台日情境並不相同。日本社會對強化國防已有較高共識，而台灣內部仍存在分歧；日本有自民黨長期執政的制度優勢，台灣則面臨高度對立的立法院。因此賴清德無法單純複製高市的強硬風格，而必須在堅定立場與維繫穩定之間取得更細緻的平衡。

前行政院政務委員張景森。（資料照／中天新聞）

最後張景森建議，高市早苗本人溫和、坦率、面對問題、直球對決的說話方式，或許是民進黨當前最需要學習的政治風格。希望執政團隊多展現政策論述的長才和社會溝通的耐心，收斂戰狼式的對話風格！

