高市早苗大勝！日媒：自民黨確定單獨過半 執政盟友維新會守住大阪雙首長

日本第51屆眾議院大選於8日晚間8時截止投票並進行開票，根據多家日媒《共同社》、《每日新聞》的出口民調，以及Yahoo日本、NHK的最新速報顯示，執政的自民黨取得歷史性的壓倒性勝利。根據Yahoo日本與NHK在晚間8時發布的特別速報，自民黨的席次呈現爆發式成長，不僅確定單獨過半，甚至有單獨取得超過三分之二議席、上看300席的可能性。若真達成，這意味著首相高市早苗所率領的政權，將獲得無需依賴友黨即可發動修憲動議的絕對實力。



此次選舉結果顯示，自民黨氣勢如虹，遠超選前預期的「絕對安定多數」（261席）。Yahoo新聞速報指出，自民黨極有可能單獨突破300席大關，這將是日本政壇罕見的「超巨大執政黨」誕生。高市首相選前將勝敗標準設定為「執政黨過半」，如今不僅輕鬆達標，更一舉洗刷了2024年眾院選與2025年參院選連敗的陰霾，建立了極為穩固的長期執政基礎。

日媒報導，反觀在野勢力則遭遇毀滅性打擊。由立憲民主黨與公明黨整合而成的「中道改革聯合」，根據速報分析，其席次將從選前的172席大幅腰斬，預計僅能維持一半左右的席次。儘管打出「超越公告前勢力」的目標，但因整合時間倉促加上選戰策略未能奏效，導致反自民黨票源無法凝聚，在野勢力面臨重組的嚴峻考驗。



在地方首長選舉方面，備受矚目的大阪府知事與大阪市長「重新出發雙重選舉」也於同日揭曉。儘管日本維新會在全國選情陷入膠著，但在大本營大阪仍展現驚人實力。根據速報，前知事吉村洋文與前市長橫山英幸雙雙確定當選，成功守住維新會的政治根基。此外，山口縣知事選舉也由現任的村岡嗣政確定第四度當選。



日媒提及，本次大選適逢日本遭遇強烈寒流，是自1990年以來睽違36年於2月舉行的眾院選，儘管大雪紛飛，但並未阻擋執政黨的支持者投票意願。隨著自民黨可能單獨掌握三分之二席次，未來的國會運作將呈現高市政權「一強」獨大的局面，在野黨如何重整旗鼓將是選後焦點。​​



