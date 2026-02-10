高市早苗大勝、日本親中派潰敗！蕭旭岑急喊：兩岸關係不同於其他國家

記者陳思妤／台北報導

日本首相高市早苗帶領的自民黨，在眾議院大選獨拿超過2/3席次，加上執政盟友日本維新會，席次來到352席，高市早苗更以88.7%超高得票率輾壓對手，而反對「台灣有事」說的親中派眾議員岡田克也則落選了。連國民黨立委王鴻薇都認了，黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號。不過，國民黨副主席蕭旭岑今（10）日稱，若把日本大選解讀成親中或親美，沒辦法涵蓋所有面向，「兩岸關係不同於其他國家跟中國大陸的關係」。

高市早苗表態台灣有事就是日本有事，讓中國氣炸大動作反制，不過，高市早苗在日本的支持度卻是居高不下，更在8日的日本眾議院大選，帶領自民黨在眾議院總數465席中，單獨囊括超過2/3席次，來到316席，加上執政盟友日本維新會，合計達席次達352席，取得歷史性勝利。而已經12連霸的親中派眾議員岡田克也則在此次落選，引起關注。

王鴻薇就在社群平台發文直言，日本選舉的走向，在中美角力的脈絡下，美國顯然占了上風。她認為，國民黨中央不應忽視日本大選所傳達出的政治訊號，尤其在2026年地方選舉勢必是一場硬仗的情況下，更值得深思。

蕭旭岑、國民黨智庫副董事長李鴻源今天召開說明國共兩黨智庫論壇成果記者會，媒體問到日本大選一事。蕭旭岑稱，日本大選傳達出訊息就是民眾真切關心的議題，高市早苗提出許多經濟上改革措施，吸引很多民眾投票。

蕭旭岑表示，年底選舉大家重視的還是民生跟經濟，不管是觀光、旅遊、產業要重新復甦，要抓到台灣產業出路，這都是對民眾來說很重要的。他稱，如果把日本大選解讀成親中或親美，沒辦法涵蓋所有面向，「兩岸關係不同於其他國家跟中國大陸的關係，我們是更加切身相關」，主流民意、絕大多數台灣人民希望兩岸要和平、要溝通、要交流。

