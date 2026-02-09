高市早苗大勝 日本「正常國家化」將成為中國最大的戰略夢魘
陳世民／台大政治學系副教授
日本大選高市大勝，並突破三分之二的修憲門檻，極可能開啟長期執政的新時代。其上台三個月來，相關政策方向及作為，對東亞戰略格局及台日安全關係，均帶來重大影響。
高市真心認為「台灣有事，日本有事」
11月高市在有關台灣有事可能構成日本的「存立危機事態」言論，是其長期以來的一貫立場。2024年她和石破茂競選黨魁之時，便曾在電視上公開講過幾乎相同的言論。2025年4月，高市訪台回日本後，更公開建議日本應與台灣建立「準安全聯盟」，9月在宣佈參選黨魁的記者會上再次公開重申安倍名言「台灣有事就是日本有事」。高市和安倍一樣，是從戰略角度認為台灣是日本的核心國家利益，一旦台灣被中國併吞，攸關日本國家生存的海洋運輸線將受制於中國。在近年來中國加大對台灣的軍事威脅下，高市是絕不能容許和日本共享民主自由價值的台灣，被中國以武力併吞。
北京的過激反應卻開啟「高市新時代」
北京隨後軍事、經濟脅迫的過激反應，尤其是大阪總領事對高市的「斬首論」，激起日本民意的高度反彈。日本過去主流的和平主義民意，顯然已逐漸被「抗中民意」所取代。高市也善用日本社會高漲的抗中民意，順勢以民族主義情緒，轉移日本經濟結構問題難以在短期內解決的壓力。高市在這次大選破億瀏覧的宣傳片，高喊要「建立一個強大、安全、繁榮的國家」，大勝後將開啟長期執政的新時代。
高市將加快日本的「正常國家化」
高市承繼安倍理念，高度關注日本安保政策，她的演說中往往都是以安保政策起頭，尤其是擔心日本在面對「中國構成空前最大的戰略挑戰」的威脅下，如何加快因應的安保問題。高市多次主張修改憲法第九條，強調要從「根本上強化日本防衛能力」，這也是安倍未完成的遺志（2012年大選安倍的競選黨綱便主張修憲，要將日本自衛隊改為國防軍）。
高市和更為鷹派的維新會組成聯合內閣，擺脫安倍時期公明黨的掣肘，在「聯合政權協議書」中明言：為「建立安定政權、推動『日本再起』」，以因應日本「在國內外情勢空前嚴峻的情況」，兩黨將設憲法第9條的條文起草協議會，在2026年向國會提交條文草案；並提前修訂原定4年後修訂的3份關於安保文件，即《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》、《防衛力整備計畫》。9月18日維新會就曾彙整名為《21世紀國防構想與修憲》的提議，內容包括刪除憲法第九條第二款中「不保有戰力」規定，並在憲法明記國防軍等。關於2027年度使防衛費加上相關經費後占GDP 2％的目標，高市考慮進一步增額，並宣布2025年已達到GDP 2％。
日本可擔負起印太地區「民主抗中」的領導角色
因此2025年10月底在美日高峰會上，高市宣示將從「根本上強化日本防衛能力」，並高喊「日本回來了」，和川普共同在繡有「JAPAN IS BACK」的棒球帽上簽名。高市表示，雙方將進一步推動日美韓、日美菲、日美澳印等志同道合國家的合作關係。並一致同意將共同實現由安倍所倡導的「自由且開放的印度太平洋」構想（這在石破茂時期已甚少提及）。在目前川普似乎較不重視民主價值及自由世界的領導角色下，日本可以擔負起印太地區「民主抗中」的領導角色。
日本過去基於歷史因素，限制自身軍力發展及依賴美國安全保護，在東亞安全角色上一直採取低調與自我設限的態度。美國也願意維持在日本安全的主導角色，以鞏固其在東亞的領導地位。然而川普二度上台後，改而期待日本加大分擔美國在東亞的安全責任。
2025年3月和石破茂的高峰會上，川普抱怨《美日安保條約》屬單方面協防條款，「美國必須協防日本，而日本卻沒有保護美國的義務」，這是一個「不公平的協議。」看來川普不反對日本去發展「得以保護美國」的軍事力量，而這當然是要日本修憲才可能做到，川普顯然樂見此事。
10月的美日高峰會上，面對高市宣示日本將從「根本上強化日本防衛能力」，並高喊「日本回來了」，川普說：「高市早苗是贏家，（---）他們正在做正確的事。」川普甚至開出超越外交常規、宛如空白支票的承諾：「我只想讓妳知道，任何時候妳有任何問題、任何疑慮…任何我能為日本做的事，我們都會在那裡。」川普也強調「日本是最重要的同盟國」，長期以來一般認為英國是美國最重要的盟國，直到2015年美國駐日本大使首度提及日本是美國最重要的盟國，而這一次是首次由美國總統公開如此說。會後兩人簽署開啟美日同盟「黃金時代」的協議，2025年12月美國國安戰略報告更呼籲日韓提高對台支援。川普當然是支持高市的「存立危機事態」言論，只是礙於不想在當時破壞和中國的關係，而未明言。這次大選前二天，川普更替高市背書：他「所做的工作值得獲得強力的認可」，「她絕對不會讓日本人民失望」。
東亞戰略格局將發生巨大改變
二戰後日本受到非戰憲法的約制，在軍力的發展上有很大的限制。然而日本仍然刻意保留其高科技武器的研發能力，一旦有需要便可以在短期內發展出強大的軍力，不論是在核武、飛彈、航母、戰機等方面。日本一旦完成「正常國家化」，發展出強大軍力，將對東亞戰略格局帶來巨大改變，這也是中國在東亞最擔心的事情，畢竟日本不像美國，它是東亞在地國。
中國也十分了解此點，因此一直用軍國主義的歷史教訓來批評日本的正常國家化。然而，日本如果真的成為軍事大國，那是被中國脅迫所致，中國近來對日本的經濟及軍事脅迫是十分愚蠢的動作，使日本修憲獲得最欠缺的民意支持。這並不是日本要恢復軍國主義傾向，其實目前最具有軍國主義傾向及作為的，正是中國。中國如果要在台灣動員「中國人的反日情緒」，自己應先停止對台灣軍事威脅及經濟脅迫，承諾不會使用武力解決台海問題。
台灣應把握台日安全關係的突破契機
上述言行反映高市的安全思維將台海穩定視為日本自身的核心利益，高市新時代的開展或將為台日安全合作帶來更明確的政治基礎，尤其在科技安全、供應鏈韌性、區域防衛規劃、甚至武器銷售方面。高市一上任便明言要修改及放寬「防衛裝備出口三原則」，台灣應積極和高市政府接洽，或許可使我國獲得美國以外另一個重要的軍購來源。
