高市早苗大勝！日股漲日圓危險？「高市交易」是什麼？
日本眾議院大選，高市早苗率領自民黨，創下二戰後國會選舉的歷史新高，也意味著跨越修憲門檻。日股9日出現慶祝行情大漲，但是市場上仍擔憂「高市交易」的風險。到底那是什麼？如何影響日圓匯率？修憲會讓日本往後可引進核武？
日本8日舉行眾議院大選，儘管多地高市早苗率領自民黨單獨取得316席，超過了465個總席次的2/3，這場壓倒性勝利創下二戰後國會選舉的歷史新高，也意味著跨越修憲門檻。高市早苗最快將於18日召開的特別國會中當選為第105任首相，並立即著手組建內閣。她主張擴大財政支出，暫停徵收8%食品消費稅兩年，高市交易策略再度升温，市場進一步擔憂日本金融市場波動升溫，預期日本通膨將延續。
「高市交易」是什麼？為何日圓危險了？
日本股市9日出現慶祝行情，日經綜合指數一開盤立刻跳漲超過1000點，一度來到57337點，暴漲逾3000點，漲幅逾5%。
高市早苗以壓倒性勝利取得更強的民意授權，「高市交易」（Takaichi Trade）開啟，呈現股強、匯弱、債跌的波動局面，而這將讓日元與日本公債面臨新一輪壓力。高市早苗明確表態金融寬鬆，市場預期日本央行的升息步調將更謹慎，這將直接導致日圓走弱，而日圓貶值將提升以出口為導向的日本企業獲利能力。自去年10月高市出任首相以來，日元兌美元已貶值約6%。
《路透》（Reuters）指出，高市早苗主張擴大財政支出，並以發債籌資，引發投資人對日本高額債務的擔憂，尤其日本債務負擔為已開發國家之最。高市早苗先前競選時，表態支持暫停徵收食品消費稅，日本公債殖利率曲線各期限利率飆升至數十年甚至歷史新高。
自民黨奪316席破紀錄，掌握2/3絕對修憲權
自民黨單獨取得316席，跨越眾院三分之二門檻，成為戰後首個達此規模的單一政黨。自民黨選前為191席，選後達316席，大增125席，超越同黨前首相中曾根康弘1986年的300席紀錄，也超越2009年日本民主黨首相鳩山由紀夫創下的308席最高紀錄，寫下二戰以來眾院選舉的席次新高。
雖然執政黨在參院議席數未過半，但即使參議院否決了眾議院通過的法案，眾議院可以召開出席議員三分之二以上多數的會議，進行「再次表決」，若通過則法案即成立。
三分之二席次也是國會發起修憲所需的門檻，執政黨將主導修憲討論，高市早苗競選時，強調有意修憲，把自衛隊寫入《憲法》第九條，該條文規定日本放棄戰爭，不維持戰爭力量、不承認交戰權。
此外，自民黨的競選承諾還包括修訂國家安全保障戰略等3份安保相關文件、放寬武器出口限制，更可能修改「非核三原則」（不擁有、不生產、不引進核武），將直接影響日本未來的國家安全與外交政策路線。
今年1月，原為在野第一大黨的立憲民主黨與退出自民聯合政權的公明黨合組「中道改革聯合」，兩黨原在國會合計167席，選後僅保住49席，席次銳減118席，慘敗收場。此外，與自民黨聯合執政的日本維新會由選前34席增至36席。
根據日本《共同社》的報導，推定投票率為56.26%，比2024年的眾院選舉高出約2個百分點。日本提前投票的人數超過2701萬人，占選民人數的26%，比上屆眾院選舉多出約606萬人。
高市政治豪賭奠定「一強」地位
現年64歲的高市早苗在30歲以下族群中人氣極高，支持率逾九成；她的造勢行程屢屢掀起「高市旋風」，她最愛的粉紅色鋼筆在網路上爆紅，她喜歡的零食掀起搶購熱潮，她經常使用的手提包更被搶購一空。
延伸閱讀：高市早苗包爆紅！皇室御用品牌托特包,成日本政治新符碼
至於對台灣的影響，過往看來，高市的立場較為親台。去年11月7日，高市早苗在眾議院預算委員會的審議會議中，回應在野黨質詢時表示，若台灣有事，「且伴隨武力使用，可能構成對日本的『存亡危機事態』」。她進一步解釋，在現行《安保法》框架下，此類情況可作為行使集體自衛權的法律前提。這番言論引發中國強烈反彈，並隨即引發中日外交風波，中國祭出多項抵制措施，包括暫停進口日本海產，並呼籲公民暫時避免赴日旅遊。未來台日關係以及對中地緣政治的影響，也勢將因她確立政壇地位帶來變革。
1月23日，高市早苗在國會開議當天宣布解散眾議院，為1966年以來首次，並表明若執政聯盟未能取得多數席位便將下台。這場押上政治前途的豪賭，最終為她換來高度穩定的執政基礎；高市早苗憑藉個人高支持率，帶動自民黨席次大增，她未來不僅是日本內閣的領導者，也將成為自民黨內「一強」的核心人物。
但是在選舉大勝人氣高漲後，行事作風相當大膽的高市早苗未來會將日本帶到什麼方向？已是全球各國密切關注的重要議題，未來發展需要長期觀測。
