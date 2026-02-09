高市早苗大勝！日親中派慘敗 鄭麗文憂：變成「日本有事、台灣有事」

台北市 / 武廷融 綜合報導

日本首相高市早苗率領自民黨大獲全勝，拿下眾議院316席次，而曾針對「台灣有事」議題追問高市早苗，被視為是親中派的資深議員、中道改革聯合候選人岡田克也確定落選。國民黨主席鄭麗文今(9)日表示，高市早苗曾說「台灣有事、日本有事」，但現在有點倒過來了，變成「日本有事、台灣有事」，日本如果萬一有事，那大家都有事。

鄭麗文今日接受直播節目《歷史易起SHOW》專訪，對於日本眾議院選舉結果，鄭麗文表示，高市早苗的路線對整個東亞局勢的影響還有待觀察，希望整個東亞是往和解的方向走，而不是對立的方向。鄭麗文提到，過去高市早苗說「台灣有事、日本有事」，但現在有點倒過來了，變成「日本有事、台灣有事」，也就是說，「日本如果萬一有事，那大家都有事。」

鄭麗文說，不管高市早苗狀況如何，還是要先把台灣顧好，大家都不希望因為日本有事變成台灣也有事，日本是日本，台灣是台灣，台灣仍是一個國際舞台上有主動發言權的行為者，不能任人宰割、被當棋子，當大家在關注世界局勢的時候，也不要妄自菲薄，台灣是舉足輕重的，不該錯估自己、矮化自己。

鄭麗文也批評民進黨錯估台灣價值、無限矮化台灣，她認為台灣應該對自己的未來有發言權，不是每天誠惶誠恐、仰人鼻息，台灣與美國戰略夥伴關係，應該是對等互惠，「而不是民進黨犧牲台灣自主權跟利益，這不是健康的關係。」

