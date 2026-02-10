高市早苗大勝 林右昌評：台日關係有更大發展空間

〔記者黃子暘／新北報導〕日本首相高市早苗領導自民黨取得眾議院改選大勝，民進黨前秘書長林右昌昨天陪同爭取連任的「新新板土連線」新北市議員、參選人前往市黨部登記初選，林右昌受訪說，他曾數次與這位堅毅、充滿韌性的女性政治家互動，高市多場精彩演講讓全球深受啟發，中國對日本的打壓制裁，日本民眾都看在眼裡，這反映國際局勢變化與日中關係未來的態度，台日關係會有更大的發展空間。

林右昌指出，日本自民黨大勝有諸多因素，包括高市早苗的個人魅力、給日本國民的信任感等等，更重要的是，中國從經濟、企業等方面不斷制裁打壓日本，對日本內政指指點點、用縮減中國旅客的方式來修理等，日本國民都看在眼裡，這次大選充分反映日本國民對整體國際局勢變化、對日中關係未來的態度，台日關係有更大的發展空間。

林右昌說，台日關係及各項文化、經濟、觀光、科技產業等合作都會更緊密，高市早苗提出的17項日本產業振興的項目，跟台灣有非常大的互補性，台灣政府也針對未來的合作、交流預先規劃準備。

現場出席者包含現任市議員、台日混血的山田摩衣，2024年曾與高市早苗見面的山田摩衣說，當時就感受到高市非常強烈的親民、熱情、堅韌人格特質，日本、台灣民眾都很喜歡她的演講，高市早苗來自奈良平凡家庭，這正是大家認同她親切的原因，新北市議會成員會極力爭取台日有更多的交流。

前內政部長林右昌陪同爭取連任的「新新板土連線」新北市議員、參選人前往市黨部登記初選，席間受訪。(記者黃子暘攝)

