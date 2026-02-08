高市早苗大勝 汪浩：日本正走「抗中保台」

▲日本首相高市早苗率領自民黨在眾議院選舉中大獲全勝。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率領自民黨於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄，不僅單獨突破眾議院三分之二門檻，拿下316席，成為二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。對此，作家汪浩表示，這徵日本正式走出戰後「自我設限」體制，邁向更主動的安全與國家戰略。而日本明確將「台灣有事」視為自身安全議題，這條「抗中保台」的路線，不只是日本的選擇，也正在重塑整個東亞的安全格局。

汪浩在臉書上發文表示，此次日本眾議院選舉在暴雪與低投票率背景下落幕，卻清楚劃定了日本未來的國家路線。「由高市早苗率領的自民黨，聯手日本維新會取得壓倒性勝利，甚至跨越修憲門檻，象徵日本正式走出戰後『自我設限』體制，邁向更主動的安全與國家戰略。」

他進一步指出，「不只是一場政黨勝負，而是一次『安全選擇』的全民投票。」汪浩表示，在面對中國持續擴張、俄烏戰爭與印太不穩定，日本選民選擇了強化防衛、深化美日同盟、明確抗中的路線，「高市早苗以清楚、不迴避的語言，回應國民對安全、經濟與未來方向的不安，成功將高人氣轉化為結構性勝利。」

汪浩在文中指出，台積電宣布在日本量產三奈米晶片，更是選前關鍵訊號。「這不僅是經濟投資，而是美日台在關鍵產業與安全上的深度綁定。日本獲得產業升級與供應鏈韌性，台灣則換得更堅實的戰略支撐。」

最後，汪浩在文末表示，「對台灣而言，日本的轉向意義重大。當日本明確把「台灣有事」視為自身安全議題，並具備實際介入的能力，對中共的軍事冒險就是實質嚇阻。」他進一步強調，日本正在崛起，而這條「抗中保台」的路線，不只是日本的選擇，也正在重塑整個東亞的安全格局。

