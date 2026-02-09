高市早苗大勝！王瑞德曝習近平成「助選員」 揭選後中國下場狠酸

國際中心／林昀萱報導

日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，在眾議院大選繳出亮眼成績單，8日晚間開票，席次一路飆漲確定拿下超過2/3席次的310席以上，高市早苗當選得票率高達88.7%，以壓倒性優勢獲勝，總統賴清德也在社群平台發文致賀。資深媒體人王瑞德指出，先前高市早苗「台灣有事說」讓中國領導人習近平反成高市早苗的助選員，更列出中國在日本選後超慘下場開酸。

日本自民黨在總裁高市早苗帶領下，於本次眾議院選舉獲得巨大勝利，穩定執政基礎。王瑞德在臉書透露，為了表達台日友好，過幾天將親自飛到日本向高市早苗致賀，表示在這次選戰中，身為日本第一位女首相的高市早苗大勝，自民黨不僅過半，更和維新會一舉跨過修憲門檻，自衛隊將可以主動攻擊敵人基地和軍隊。

王瑞德更期許，今年可以順利看到前總統、也是台灣第一位女總統的蔡英文前往日本和第一位女首相握手合照。他直言「台灣有事、日本有事」，習近平反而成為高市早苗的助選員。日本首相任期一任四年、連選連任，美國總統川普也邀請高市早苗下個月訪問美國。王瑞德話鋒一轉嘲諷中國，「中共被迫放寬對日本稀土管制，但是卻延長不准中國團客前往日本觀光到10月24日，希望連自由行都管制，沒有中國人的日本簡直太棒了！」

