高市早苗大勝 王鴻薇：中美情勢影響選舉「國民黨須警惕」

國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，高市早苗遭到中共打壓、美方支持，針對中美情勢對於選舉的影響，值得國民黨警惕。（資料照／李智為攝）

日本首相高市早苗解散眾議院重選，其所屬的自民黨最後以壓倒性優勢，獲得眾議院三分之二的席位。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，高市早苗遭到中共打壓、美方支持，針對中美情勢對於選舉的影響，值得國民黨警惕。

王鴻薇今表示，日本大選高市早苗的政治豪賭，獲得了壓倒性的勝利，這對於今年台灣 2026縣市長選舉，當然也有些啟發。

王鴻薇說，首先在國際情勢上面，高市早苗面對的是中共的打壓，以及美國總統川普的支持，這確實值得國民黨警惕。她進一步說明，如此的國際情勢，顯示中美之間對於選舉的影響，值得國民黨深思。

廣告 廣告

王鴻薇也指出，高市早苗面對一個經濟通膨的問題，也提出了相關對策。尤其是以減稅及擴張財政的問題為主，顯然得到年輕人以及中間選民的支持，才使得自民黨的席次爆發性地增加。

王鴻薇強調，這點值得國民黨的候選人思考，而國民黨針對經濟問題，應該也要提出具體的對策，才能夠有效地吸引中間選民。



回到原文

更多鏡報報導

高市早苗一人救多黨！自民黨得票爆棚「比例代表人不夠」 讓出14席

高市早苗「奇襲」成功刷新歷史 專家點名全面執政後4大危機

高市早苗創紀錄！自民黨單獨擁3分之2席次 史上最多

《世紀血案》製作人郭木盛認了「怕拒絕先拍」 李千娜因他接拍卻補刀「她言論我也看不下去」