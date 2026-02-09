高市早苗大勝！盧秀燕讚有助亞太區域穩定

▲台中市長盧秀燕恭喜自民黨總裁高市早苗在日本眾議院大選取得絕對勝利。（圖／台中市政府提供，2026.02.09）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗率領的自民黨，在眾議院大選取得絕對勝利，不僅單獨過半更奪下316席，締造二戰後單一政黨取得最多議席的紀錄。台中市長盧秀燕表示，高市早苗的大獲全勝，對於促進亞太區域穩定會有很大幫助，希望未來台中與日本的交流合作能更加深化。

盧秀燕今（9）日上午主持中區親子館開幕典禮，受訪時表示要代表台中市政府，特別恭喜高市早苗首相。盧秀燕表示，高市早苗的大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助，對台灣也有益。日本是台中市締結姐妹市、友好城市最多的國家，希望台中與日本之間的交流合作，未來能更加深化。

