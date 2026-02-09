高市早苗大勝 盧秀燕：穩定亞太區域對台灣有益

台中市長盧秀燕(中)說，高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕日本眾議院大選結果出爐，由首相高市早苗領軍的自民黨拿下316席，單獨取得超過三分之二席次，台中市長盧秀燕上週接待美國在台協會(AIT)處長谷立言，事後受訪稱「台美關係非小事」，今再度對國際議題發言，盧秀燕說，「高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助，對台灣也有益。」

盧秀燕今天(9日)上午為台中市中區親子館揭幕，爭取台中市長國民黨提名的藍委楊瓊瓔也到場，盧秀燕說，她代表台中市政府特別恭喜高市早苗首相，高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大幫助，對台灣也有益。

盧秀燕強調，日本是台中市締結姐妹城市最多國家，希望未來台中跟日本間更深化，並持續加強加流合作。

