高市早苗大勝！聯手執政盟友維新會奪275席 政權確定延續

由首相高市早苗率領的自民黨，與日本維新會組成的執政聯盟，已在眾議院拿下275席，確定持續執政。（翻攝自kantei IG）

日本眾議院大選今（8）日舉行。根據日本放送協會（NHK）最新開票統計，由首相高市早苗率領的自民黨，與日本維新會組成的執政聯盟，已在眾議院拿下275席，正式跨越過半所需的233席門檻，確定持續執政。

選前多家日媒公布的出口民調即顯示，自民黨選情明顯領先。NHK、《讀賣新聞》及日本電視台聯合實施的出口民調指出，自民黨席次不僅超越選前的198席，若再加上日本維新會，甚至有望逼近眾議院三分之二門檻的310席。

此外，根據NHK統計，高市早苗在個人選區奈良第二選區中，已拿下1萬7千票，得票率達87%，大幅領先共產黨對手池田英子。此外，神奈川第11選區的小泉進次郎，以及福岡第8選區的前首相麻生太郎，也在出口民調與初步開票中取得明顯優勢。

在野陣營方面，中道改革聯合席次從選前預估的大幅172席下滑；參政黨與「Team Mirai（未來團隊）」則有機會取得兩位數席次，成為國會中的新興勢力。

根據日本總務省統計，截至下午6時，全國平均投票率為26.01%，較2024年10月上屆選舉略為下降。開票作業於晚間8時展開，最終選舉結果預計將於明（9）日凌晨大致底定。

