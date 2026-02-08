高市早苗大勝 胡錫進嘴秋：她的勝選無法成為「與中國交涉籌碼」

首次上稿 02-09 03:20更新時間 02-09 06:14

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相高市早苗領軍的自民黨與日本維新會執政聯盟，在8日的眾議院大選中橫掃千軍，取得3分之2絕對多數席次。在各國領袖紛紛致賀的同時，中共黨媒「環球時報」前總編輯胡錫進卻義正辭嚴地重申，高市必須收回對於「台灣有事」的「錯誤言論」，否則中日關係沒有改善的可能。

胡錫進在社群平台X發文聲稱，高市早苗在選舉中贏得大勝，「但這不會改變中國要求她撤回其對台錯誤言論的立場。她的勝選無法成為與中國交涉的籌碼。」

他接著說，「話雖如此，我仍然希望這場壓倒性的勝利，能賦予她更大的空間去修正這些錯誤。她將不再需要像過去那樣，明知自己有錯，卻缺乏承認並予以修正的政治空間。唯有如此，中日關係的改善才會有希望。」

胡錫進的這番言論遭到網友狂噴：「0人在乎你，幹話王」、「高市有民意支持，哪還怕你中國，他果然是獨裁國家的思維」、「繼續嘴吧，中國人，你們X不了多久」、「中國自己默默找台階下，不要再多說話比較好」、「改選前就不鳥中共了」、「幹話王去查一下，這個席位是歷史新高啊，上一位拿到300席的是中曾根首相啊，那是多久以前的事了……啊，算了中國人反正只信自己。」、「老胡可以牽著兩隻熊貓回老家了」、「選的好就說之前是被政治壓力牽制無法修正，現在可以改進，選不好就會說因為日本選民不同意她的錯誤發言 老胡不來台灣當包牌政治人物有點可惜」、「野生太監，中南海阿平都沒講話就急著跑去踹人家尿壺了」、「沒欸，給她政治壓力的要角就落選啦」、「姓胡的先處理改正好英文文法再胡說八道吧！」。

