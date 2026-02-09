高市早苗大勝！自民黨突破2/3席次 日股復興行情啟動、2大題材最受惠
【記者呂承哲／台北報導】日本第51屆眾議院選舉結果出爐，現任首相高市早苗率領執政的自民黨大獲全勝，一舉拿下316席，較選前大幅增加，並突破眾議院三分之二門檻，創下二戰後單一政黨首度達成的紀錄。法人指出，這不僅代表政權高度穩固，更釋放出日本經濟結構改革將全面加速的明確訊號。
中國信託投信分析，在政局「超穩定」的背景下，日本市場有望迎來新一波復興行情。隨著政策推動不再受制於國會結構，企業改革、產業補貼與國家戰略布局可望同步提速，其中又以半導體與商社等關鍵產業最具受惠潛力。
中信日本半導體（00954）經理人許家瑜指出，自民黨壓倒性勝選，短期將有助提升市場風險偏好，長線來看，高市早苗力推的「高市經濟學」與企業治理改革，在高度民意支持下，後續執行阻力明顯降低。只要全球未出現系統性風險，日本在強勢政府帶領下，整體市場展望偏向正向。
許家瑜進一步指出，這次選舉結果反映選民對「日本再次強大」的高度期待，政治信心有望轉化為資本市場動能，成為支撐日股中長期表現的重要基礎。
在高市早苗主張的「強化國防、深化日美同盟」大戰略下，產業政策方向也更為清晰。許家瑜點名，半導體已被明確定位為日本國家戰略產業，不僅涵蓋先進製程布局，也延伸至設備、材料等上游領域。隨著日美關係深化、政府補貼挹注，加上AI需求快速成長，日本半導體產業後市爆發力值得關注。
此外，象徵日本經濟體質轉型的五大商社，近年在企業治理改革推動下，結構明顯改善，再加上國際資金關注度提升，亦可望持續受惠於高市政權的經濟復甦政策。
對台灣投資人而言，若看好這波由政治紅利帶動的日股行情，可透過在台掛牌的日股ETF進行布局。中國信託投信目前在日股ETF市場布局最為完整，相關產品規模市佔率合計超過四成，具備一籃子股票分散風險的優勢，有助掌握政策驅動下的日股多頭行情。
許家瑜也提醒，儘管政策推動動能強勁，投資人仍需留意擴大財政支出的財源壓力、寬鬆貨幣政策可能導致日圓偏弱，以及地緣政治風險等變數，審慎評估後再行布局。
