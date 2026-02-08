高市早苗大勝！蔡正元分析「關鍵原因」示警國民黨

政治中心／綜合報導

日本眾議院大選結果出爐，截至台北時間9日凌晨0點為止，由首相高市早苗領軍的自民黨拿下至少315席眾議員，跨越眾議院總席次2/3的「絕對多數」門檻（310席），寫下二戰後首度由單一政黨完全掌控眾院2/3席次的歷史紀錄。前立委蔡正元對此分析大勝主因，並向國民黨發出預警：「要小心了」。

高市早苗率領的自民黨以316席強勢過半，日媒分析未來將形成「高市獨強」的政治格局。（圖／美聯社影像）





日本於昨日（8日）進行眾議院選舉，根據日媒最新開票結果，高市早苗率領的自民黨以316席強勢過半。若加上執政盟友「日本維新會」的36席，執政體系已在465席眾議院中取得高達352席（約佔3/4），這是繼2017年安倍政權以來，執政聯盟再度取得如此規模的優勢。日媒分析，日本政壇未來將形成「高市獨強」的政治格局。總統賴清德隨後也在社群平台X以日文致賀，強調自民黨的勝選彰顯了選民對高市領導力與國家願景的信任，這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家發展計畫的明確支持。

蔡正元認為這會成為賴清德養分，提醒國民黨要小心了。（圖／總統府提供）





總統賴清德也親自在社群平台X以日文祝賀高市早苗，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家長遠發展的明確支持。根據《中時新聞網》報導，蔡正元分析這次高市早苗大勝背後的關鍵原因，點出婦女和年輕人選票是關鍵，日本女性覺得高市早苗幫她們出了一口氣；年輕人則右派化，和台灣年輕人台獨化傾向一樣，基於想要變成軍事強大國家的前提，讓主張將日本建設為軍事強權的政府獲利，蔡正元認為總統賴清德一定會從這件事獲取養份，預言他將會是「下一次選舉的另一個高市早苗」，示警國民黨在今年底的九合一大選要小心了。

