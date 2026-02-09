高市早苗大勝 蔡英文秀合照祝賀：盼台日情誼更深化

日本眾議院昨（8）日舉行改選，首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利。對此，前總統蔡英文也在臉書發文祝賀高市早苗的勝選，並稱期盼台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

綜合日本共同社、《每日新聞》、《讀賣新聞》報導，據共同社預估，8日眾院大選投票率達56.26％，較上屆大選高出2個百分點。自民黨在465席中囊括316席，是二戰後首度有單一政黨取得逾2／3席次，可說是壓倒性勝利。

廣告 廣告

而針對高市早苗的勝選，蔡英文今天在臉書發文，上傳自己與高市的合照，並且寫道，恭喜高市贏得這場歷史性的勝利，自己要致上最誠摯的祝賀。她指出，面對充滿挑戰與不確定性的國際局勢，自己深信，高市早苗穩健的領導，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進，此外，她也期盼，台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固。

另外，外交部今天也在臉書發文表示，台灣與日本共享民主、自由、人權與法治等核心價值，長期以來在價值、同盟與經濟外交各領域密切合作，近年來，日本朝野對於支持台灣國際參與、深化台日友好交流，也展現高度共識。展望未來，台灣將持續秉持總合外交理念，與日本政府及各政黨深化實質合作，攜手將台日關係提升為互補的全面夥伴關係，共同為印太地區的和平、穩定與繁榮努力。

【看原文連結】