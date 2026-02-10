高市早苗大勝 陳其邁：有助深化台日經濟與安全交流

高雄市長陳其邁今（10）日受訪表示，「高市挺台灣，高市也挺高市」，高市早苗對台灣態度友好，此次不僅成功連任，所屬陣營在眾議院大選中更取得超過三分之二席次，「非常非常不簡單」，也顯示其政策與路線獲得日本國民普遍肯定。（柯宗緯攝）

日相高市早苗在8日的眾院改選中，大獲全勝。高雄市長陳其邁今（10）日受訪表示，「高市挺台灣，高市也挺高市」，高市早苗對台灣態度友好，此次不僅成功連任，所屬陣營在眾議院大選中更取得超過三分之二席次，「非常非常不簡單」，也顯示其政策與路線獲得日本國民普遍肯定。

陳其邁指出，相信這次選舉結果，將有助於未來推動台日之間在經濟合作、交流往來，甚至是區域安全等議題上，都應該會有正面的一個幫助。

他強調，所以怎麼樣能夠持續推動台日，不管在經濟或者是安全上，成為一個戰略合作夥伴的關係，「我想是非常非常的重要」。

