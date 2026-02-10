高市早苗大勝 陳其邁：高市挺台灣、「高市」挺高市

日本首相高市早苗率自民黨在眾院改選大勝，高雄市長陳其邁今表示，高市挺台灣、「高市」挺高市。(記者王榮祥攝)

〔記者王榮祥／高雄報導〕日本首相高市早苗率領自民黨2月8日在眾院改選大獲全勝。高雄市長陳其邁今表示，高市挺台灣、「高市」挺高市，相信高市早苗首相的勝選，對台日交流合作與區域安全，都會有正面助益。

陳其邁指出，對台灣友好的高市早苗首相連任，並在眾議院改選中率自民黨取得三分之二席次，這非常、非常不簡單，代表高市早苗首相的政策跟路線，普遍獲得日本國民肯定。

陳其邁認為，這情況(選舉結果)有助於台日後續，不管在經濟合作或彼此交流、以及對區域安全議題上，都應該會有正面幫助。

他進一步提到對台灣而言，接下來怎樣能夠持續地推動台日、在經濟或安全層面成為戰略合作夥伴的關係，是非常重要的方向。

