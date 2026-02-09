▲高市早苗大勝！黃越綏：反共號角響起。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗上任後，解散國會並重新選舉，率領的自民黨大獲全勝，不僅重擊中共，也將改寫日本未來的政治版圖。國策顧問黃越綏認為，這正是反共立場獲得日本社會廣泛認同的最佳證明，國際局勢詭譎多變，更重要的是國人要團結一心、共同對抗中共，縱使中國人民無辜，也絕不能容許中共的槍口對準台灣，企圖併吞我國主權。

黃越綏感嘆，現今部分年輕世代成長於民主自由的台灣社會，因缺乏國家存亡的切身體會與戰爭殘酷的概念，容易在網路世界中，被中共鋪天蓋地的網軍洗腦或收買。她警告，部分人甚至在小利誘惑下，甘願散播不實訊息或破壞治安，對國家安全構成重大威脅。她進一步指出，AI科技無所不在的滲透與操控，更加劇國安漏洞，儘管對台灣前途仍抱持信心，但在保密防諜方面不能過度樂觀。

廣告 廣告

黃越綏直言，藍白在野黨立委不顧民意，對攸關國家運作與全民福祉的總預算多次封殺不審，甚至配合親中路線，阻撓台美國防產業合作、刻意破壞台美關係，形同「年薪數百萬卻佔著茅坑不拉屎」，批評這樣的行為「應算是正港台奸」，高市早苗的勝選，台灣更應引以為鑑，「自己的國家自己救」，呼籲選民發揮智慧，在今年九合一選舉中用選票作出選擇，「送不適任的人進垃圾場」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

高市旋風吹向台灣？揭大選政治訊號 王鴻薇示警：國民黨不應忽視

赴日天皇華誕慶祝酒會 蕭美琴恭賀高市早苗獲廣大民意託付

評高市早苗特質 張景森：告訴賴清德最重要不是討喜、是可信