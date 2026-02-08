高市早苗大勝！NHK出口民調出爐 自民黨可望突破300席

國際中心／彭淇昀報導

日本首相高市早苗先前宣布解散國會，賭上首相職位，力拚所屬自民黨拿下眾議院多數，再配合執政夥伴日本維新會，讓施政更為穩固。今（8）日日本眾議院於當地時間晚間8點（台灣時間晚間7點）投開票，根據目前出口民調顯示，自民黨、維新會遙遙領先。對此，資深媒體人周玉蔻興奮喊「高市早苗大勝！」

日本首相高市早苗先前宣布解散國會，今日日本眾議院投開票，出口民調出爐，自民黨可望突破300席。（圖／翻攝自高市早苗IG）

日本首相高市早苗在短時間內解散國會，並迅速決定投票日期，此次選舉關注，而眾議院選舉也於今日進行投開票。根據日媒《NHK》的出口民調和情勢分析，自民黨預計在本次眾議院選舉中贏得300個席位，遠超獲得多數席位所需的233席，高市早苗預計將繼續執政。

《NHK》指出，自民黨與日本維新黨聯手，可望獲得310個席位，佔眾議院總席位的3分之2；另一方面，反對黨中央改革聯盟的席次預計將從選前的172席大幅下降至約一半。

對此，資深媒體人周玉蔻也在臉書發文分享出口民調，目前自民黨、維新會遙遙領先，讓周玉蔻大讚，「高市早苗大勝！反中親美大勝利！」

