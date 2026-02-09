高市早苗大獲全勝 盧秀燕曝對台灣影響

日本自民黨在總裁高市早苗首相領軍下，於眾議院大選取得勝利。台中市長盧秀燕今受訪表示，高市早苗的勝利對亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣與日本友好關係也有正面影響。

盧秀燕致詞。（圖/台中市府提供）

盧秀燕今天（9日）出席中區親子館開幕典禮。對於高市早苗贏得眾議院大選，她表示自己要代表台中市政府，特別恭喜高市早苗首相大獲全勝，對於亞太區域穩定會有很大的幫助，對台灣與日本友好關係也有正面影響。

盧秀燕今天（9日）出席中區親子館開幕典禮。（圖/台中市府提供）

另外，盧秀燕強調，日本是台中市締結姊妹市、友好城市最多的國家之一，希望未來台中跟日本之間能夠更加深化各項交流合作。

延伸閱讀

脂肪肝有救了！醫推「青花椰苗＋大花椰菜」解毒力飆50倍 不必吃保健品

涉串謀勾結外國勢力 黎智英違反港《國安法》被判刑20年

前經濟部次長、中油董事長李樹久辭世 享耆壽90歲