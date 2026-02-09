高市早苗大獲全勝，盧秀燕：有助於亞太區域穩定。（林弘笙攝）

日本眾議院8日舉行改選，日本首相高市早苗率領執政聯盟贏得壓倒性勝利；台中市長盧秀燕9日受訪時表示，高市早苗首相的大獲全勝，將有助於亞太區域穩定。

日本眾議院選舉8日投開票，在現任首相暨自民黨總裁高市早苗率領下，執政聯盟在眾院465個席次中橫掃352席；其中自民黨拿下316席，贏得壓倒性大勝。

盧秀燕表示，她要代表台中市政府，特別恭喜高市早苗首相大獲全勝，不僅對亞太區域穩定有很大的幫助，對台灣也有益，日本更是台中市締結姊妹市及友好城市最多的國家，希望未來台中跟日本之間能夠更加的深化及加強交流合作。

