高市早苗大贏！李登輝合照安倍藏含義 逼哭網：希望祂們看到現在的日本

日本眾議院於8日進行投、開票，自由民主黨在總裁高市早苗率領下，繳出亮眼成績單，席次一路飆漲，最終來到單獨突破2/3的310席以上，大獲全勝。前總統李登輝曾帶領台灣度過難關，日本前首相安倍晉三多次給予極高評價。有網友PO出一張李登輝與安倍晉三的握手照，直言「好希望兩老可以看到現在的日本。」感動眾人。

出口民調顯示，高市早苗領導的執政聯盟拿下壓倒性的多數席次。有網友在threads發文PO出一張照片表示：「好希望他們兩老可以看到現在的日本。」照片中，李登輝與安倍晉三合照，兩人握手露出燦爛微笑，可見到兩人生前有著深厚的情誼。

不少網友留言表示：「安倍桑一定很欣慰，輝伯的話，對不起，我們努力不夠…」、「印象之前安倍常來台灣拜會李前總統，李前總統也一直告訴他要日本解除自我的束縛才有未來，安倍應該也聽進去了，而現在將由安倍的傳人來完成任務，台日有這三個人先後解鎖日本，真心覺得很高興，願以後的日本更順遂、台灣希望也可以順利過關」、「祂們在天上一定有看到的。」短短幾小時，已經超過11萬人次瀏覽。

回顧歷史，安倍晉三1994年身為自民黨青年局次長訪台，首度拜會時任總統李登輝，聆聽李登輝的言談深受感動，看著李登輝堅決守護2300萬人民，安倍表示：「李總統是充滿魅力，會吸引人，宛如磁場那樣的人。」兩人之後便保持聯絡與交情。

李登輝生前在日本知名度很高，不但被日本人稱為「民主先生」，魅力也讓日本人為之著迷。李登輝2018年在《產經新聞》專訪時，表示日本需要修憲，是因為日本的安全不應該全靠美國。中國與北韓的威脅下，自衛隊應發揮領導能力，對包括台灣在內的亞洲安全至關重要。安倍晉三也曾說，若台灣沒有李登輝的存在，難說是否還保有現在的地位。

