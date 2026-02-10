高市早苗大選橫掃全國 粉專分析台灣人「寄情作用」：羨慕日本人擁有她

高市早苗大選橫掃全國。（翻攝自民黨官網）

日本眾議院8日完成改選，首相高市早苗率領自民黨橫掃全國，拿下超過法定席次2/3的316席。粉專「聲量看政治」指出，對台灣人來說，一起關注與同樣喜悅，是一種擴散效應、是一種政治的寄情作用，「台灣人是羨慕日本擁有高市早苗的」。

「聲量看政治」指出，高市早苗的勝選，雖然是日本的事情，但因為同為東亞島鏈鄰國，對台灣人來說，「我們的關注與同樣的喜悅，是一種擴散效應、是一種政治的寄情作用」。

「聲量看政治」表示，高市早苗的勝選，不只是她對日台友好，第一島鏈共同體政策的具體承諾得以落實。也包括全日本的日本人，也背書了台灣有事論，全日本人也都背書了台日命運共同一體的概念。

「聲量看政治」說，台灣人對於左岸攻擊下，在被藍白在野黨不斷侵蝕國會正常運作的無力感之下，看見了高市早苗為了解決民主國家因議會政治導致的政治效率，以及極權國家對民主議會政治的滲透，斷然改選並且得以成功的決心。

「台灣人是羨慕日本擁有高市早苗的」，「聲量看政治」說，因為，高市早苗竟然能夠不畏失去政權的失敗，斷然解散國會，並且改選成功的奇蹟，成為了台灣人寄託情緒之所在。

