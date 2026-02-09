高市早苗大選橫掃千軍！ 中國戰狼酸「島國自娛自樂」網狂噴：幹話王

昨夜大選開票期間正值米蘭冬奧賽事，高市早苗老神在在致電恭賀日本代表選手為國爭光。（翻攝自高市早苗X）

日本政壇寫下新歷史，首相高市早苗帶領的自民黨與日本維新會執政聯盟，昨（8日）眾議院大選中展現「橫掃千軍」氣勢，一舉奪下超過三分之二的絕對多數席次。這不僅是自民黨自創黨以來獲得最多席次的一次，也讓高市早苗從技術性的「弱勢首相」華麗轉身，成為擁有強大民意背書的「強勢領導人」。

然而，在日本國內沉浸於大選結果之際，中國官方雖保持冷淡，中共黨媒《環球時報》前總編輯胡錫進卻頻頻在社群平台發文，不僅重砲批評高市是「攪屎棍」，更直指這場選舉只是日本內部的「自娛自樂」。

胡錫進在微博與X（前推特）分析指出，高市早苗的勝選主要歸功於其個人形象及減稅、補貼等切合選民心理的經濟政策，並非其極端的對中政策獲得絕對支持，而是被選民「忽略」了。他認為，高市雖然鞏固了政治地位，卻也固化了中日兩國目前的僵局。

胡錫進更強硬重申，中方絕不會在涉及台灣的原則問題上退讓，高市必須收回關於「台灣有事」錯誤言論，否則雙方關係沒有改善可能。他甚至語帶諷刺地建議中國官方可以將中日關係「掛起來、長期晾著」，強調以中國目前的實力，完全有能力管控日本帶來的破壞力。

許多人留言嘲諷胡錫進是「幹話王」，認為高市擁有歷史性的民意支持，根本不需要看中國臉色。（翻攝自胡錫進X）

此外，胡錫進認為高市在對中問題上「在西方很孤獨」，並稱川普與西方大國領袖紛紛與中國破冰，日本已掉出國際潮流。但諷刺的是，川普在投票前夕才發文力挺高市早苗，兩人理念的高度契合顯然與胡錫進的說法有所出入。面對高市早苗在選後可能利用強勢民意推進軍費增加、修憲等議程，胡錫進一方面表示不看好其能扭轉乾坤，一方面卻又展現出極大的焦慮感。

針對胡錫進將高市早苗與柴契爾夫人對比，並諷刺她「不是鐵娘子而是攪屎棍」的言論，網友紛紛展開激烈反擊。許多人留言嘲諷胡錫進是「幹話王」，認為高市擁有歷史性的民意支持，根本不需要看中國臉色，並批評胡錫進是典型的獨裁國家思維，不了解民主選舉真諦。

網友更點出，執政聯盟席次達到歷史新高，甚至超越了當年的中曾根首相，胡錫進試圖將其解釋為「社會焦慮下的亂投醫」，顯然是選擇性無視日本選民對高市路線的肯定。這場中日之間心理戰，隨著日本政局的定於一尊，恐將進入更長期的僵持與冷卻期。

