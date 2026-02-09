高市早苗大選狂勝 李逸洋：顯示日本民意不畏中國威逼利誘

駐日代表李逸洋（右）強調，日相高市早苗（左）的大勝足以告訴北京，日本民意不畏中國的威逼利誘；也預期台日關係勢必更加密切友好。（圖：李逸洋臉書）

日本首相高市早苗率領自民黨以破紀錄超過310席佳績，單獨拿下日本國會3分之2席次、漂亮贏得這場政治豪賭。我駐日代表李逸洋今天（9日）強調，這足以告訴北京，日本民意不畏中國的威逼利誘；也預期台日關係勢必更加密切友好。（張柏仲報導）

李逸洋對於這次高市早苗率領自民黨贏得空前大勝，認為主要在於高市的主張深深打動人心。選前民調毫無例外顯示：選民最關心的莫過於如何提升經濟、改善物價。但高市早苗更點出：在政治不安定下，難以強而有力推動政策，帶領日本重返昔日經濟強權地位；並疾呼「不敢挑戰的國家就沒有未來」，今後務必在外交力、防衛力、情報力等面向也都必須加強。

至於北京不滿高市早苗屢屢觸及「台灣有事論」，先後對日本祭出陸客旅遊禁令、停止水產品進口並實施黃海實彈射擊等所謂「複合式攻擊」，李逸洋強調藉由這次眾議院選舉結果證明，日本民意絲毫無懼於中共的威逼施壓。

李逸洋建議大家不妨拭目以待：高市首相接下來如何強化日本經濟。她先前已經宣布成立「成長戰略本部」，鎖定人工智慧（AI）、半導體、能源、航太與國防等17個戰略領域進行重點投資，強化供應結構與產業基礎，大力提升日本經濟。

在高市早苗贏得大勝後，日美同盟勢必更為強化；台灣今後也將持續與日美同盟並進，攜手澳、菲、韓等民主理念相近國家，共同維護印太和平與安定。台灣與日本關係也將更為密切友好，尤其是在經濟產業合作將往前邁進，共創台日互利雙赢。