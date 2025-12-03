高市早苗大麻煩來了？ 邱毅批還去惹怒中國：搞成萬箭穿心

前立委邱毅昨po文，指高市早苗現在這個時候還去惹怒中國，「弄得屋漏偏逢連夜雨，最後搞成萬箭穿心，很慘的！」（翻攝自高市早苗X）

日本首相高市早苗先前提出「台灣有事」等言論後，引起中國強力不滿，持續加大對日本的反制力道。前立委邱毅昨（2）日po文，指高市早苗的大麻煩真的來了，因執政聯盟伙伴維新會攤牌，要高市同意眾議院減少50席，若期限前高市不能同意，維新會就退出執政聯盟，讓高市內閣垮台。邱毅還批評高市缺乏政治智慧，「現在這個時候還去惹怒中國大陸，弄得屋漏偏逢連夜雨，最後搞成萬箭穿心，很慘的！」

邱毅昨天於臉書粉專「『談天論地話縱橫』」po文，提到高市早苗的大麻煩真的來了，指維新會要高市同意眾議院減少50席，且提出12月17日前的期限，若高市不能同意，維新會就退出執政聯盟，讓高市內閣垮台。

邱毅分析表示，當初10月10日，公明黨宣布退出執政聯盟，結束與自民黨長達26年的合作關係。關鍵的問題在自民黨黑金醜聞不斷，公明黨跟著倒楣。「而高市背後支持者全是黑金，如麻生派、安倍派等老政客，再合作下去，公明黨前途不保。公明黨退出執政聯盟後，自民黨只憑自己的196席，高市的首相根本沒得做。」當時迫於無奈，只有找上年輕的右翼政黨維新會，維新會當然怕被自民黨的黑金醜聞連累。搬石頭砸自己腳。

邱毅還說道，小泉進次郎代表高市去談判時，維新會就提出條件，要自民黨同意眾議院減少50席。邱認為，這對於自民黨而言，就是自殘手腳的方案，「誰也不想自己的選區被裁撤掉，自己議員都沒有了，還談什麼改革？」

邱毅強調，當時高市急著要上位首相，只得同意維新會主張。自民黨與維新會形成了執政同盟，高市順利成為日本史上第一位女首相。不過最近自民黨又連續爆出黑金醜聞，「連高市自己都出現不法政治獻金問題。這給了維新會興師問罪的好理由。」要求眾議院議員減少50席。

邱毅分析表示，高市陷入左右為難，若拒絕維新會主張，維新會已把話說出去，也只有退出執政聯盟，那高市內閣也垮了。而就小泉來說，也要擔負背信的責任，可能要辭去防衛大臣。「小泉的老爸就是前首相小泉純一郎，這位老先生跺跺腳，日本政壇要大地震。」

最後，邱毅不忘批評高市缺乏政治智慧，「現在這個時候還去惹怒中國大陸，弄得屋漏偏逢連夜雨，最後搞成萬箭穿心，很慘的！」

