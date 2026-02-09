高市早苗奇襲解散國會大勝！執政仍有「4大地雷」要注意

國際中心／游舒婷報導

日本首相高市早苗「奇襲」解散國會，在眾議院的大選中，她領軍的自民黨（自由民主黨）取得壓倒性勝利，拿下316席，寫下日本戰後政治史上新頁，但日媒《讀賣新聞》分析，她的執政之路充滿艱辛，且還有4個地雷要拆。

高市早苗「奇襲」解散國會，在眾議院的大選中取得勝利。（圖／翻攝自高市早苗 臉書）

一、國會全面交鋒：對於即將召開的特別國會，在野黨已磨刀霍霍，準備展開嚴厲追究，選舉期間，在野黨就批評此次解散是「缺乏正當性的自我解散」、「為掩蓋問題而解散」，高市早苗必須先就解散理由做出說明，相關質疑也將集中於舊統一教會問題、個人的政治獻金爭議。

在野黨人士直言，高市早苗在選舉期間缺席NHK《週日討論》，被質疑是為了迴避相關提問；同時，政府一方面高喊推動經濟與抑制物價，另一方面卻因解散國會導致2026年度預算審議延宕，相關說明恐怕難以交代。

二、自民黨內微妙變化：高市早苗日前親赴福岡11選區，為前總務大臣武田良太助選，並在街頭演說中公開感謝對方在年末年初提供飲食支援。不過，武田與前首相麻生太郎關係緊張，而麻生則是高市政權誕生的重要推手。

問題是，這次國會解散前，高市早苗並未與麻生充分溝通，再加上對武田的明顯靠攏，已引發黨內對高市早苗「獨斷決策」的不安，未來的內閣改組與黨職人事安排，恐讓黨內裂痕浮上檯面。

三、與維新共治：自民黨確定和日本維新會聯合執政，但報導分析，這同樣是一項不穩定因素。外界認為，雙方在國會席次、政治資金制度等議題上意見相左，維新可能提出更高要求，執政運作恐造成緊張局面。

四、高市經濟政策引發「日本版特拉斯衝擊」疑慮：經濟層面上，市場已出現「日本版特拉斯衝擊」的憂慮。英國前首相特拉斯（Liz Truss）曾因推出缺乏財源支撐的大規模減稅政策，引發國債暴跌、貨幣與股市重挫，最終僅在位49天就黯然下台。

高市政權主張的積極財政路線，是否會引發市場動盪，已引起海外投資人與經濟學者的警戒。外界認為，後續高市早苗如何在國會攻防、黨內整合、聯盟協調與經濟政策之間協調、避免「誤踩地雷」，將決定高市政權能否走得長遠。

