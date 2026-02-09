高市早苗奪316席創紀錄！矢板明夫揭3原因

矢板明夫分析，安全感、方向感與能成事感，是高市早苗壓倒性勝選關鍵，並指台日關係將更深化。（圖／翻攝自高市早苗IG）





日本第51屆眾議院大選結果出爐，由高市早苗領軍的自由民主黨一舉拿下316席，單獨突破三分之二門檻，寫下二戰後單一政黨最多席次紀錄。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這場勝利不僅意味日本政局穩定，更象徵亞洲進入「高市早苗時代」，而她高度重視台灣，未來台日關係只會更好。

亞洲政局轉折

矢板明夫在臉書發文表示，這次大勝讓日本正式擺脫近年頻繁更換首相的動盪局面，邁入長期且穩定的執政階段。他認為，相較過去安倍晋三時代，日本雖被視為區域重要力量，但當時國際社會仍對中國抱持合作期待。如今在習近平主政下，中國形象轉為強勢與不信任，使區域格局出現變化，日本反而成為穩定、可預期的關鍵角色。

他指出，高市領導下的日本與美國維持高度互信，並深化與東南亞、東北亞合作，同時強化國防與國際責任承擔，讓日本在亞洲的戰略位置更加凸顯。在這樣的背景下，台日互動勢必更趨緊密。

高市早苗狂勝三大關鍵

至於高市為何能以壓倒性姿態勝出，矢板明夫歸納三大主因。第一，是重新打開日本社會的「安心感」。面對經濟停滯、高物價壓力與周邊安全威脅，她選擇正面回應民眾焦慮，而非迴避爭議，讓選民感到有人願意承擔責任。

第二，是延續安倍路線，給日本清晰「方向感」。在歷經泡沫經濟後的失落三十年，高市提出「富裕而強大的日本」願景，讓國民看見未來藍圖。

第三，則是強烈的「能成事感」。矢板認為，高市並非空談型領袖，而是熟悉政策、重視執行的實務派人物，使選民相信政策能真正落地。

矢板明夫總結，「安全感、方向感與能成事感」，構成高市早苗壓倒性勝利的核心原因；而她對台灣的重視，亦讓台日關係在新時代下被看好將持續升溫。

