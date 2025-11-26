高市早苗如何解套？ 張競：日本心知肚明 只要做1件事

日本首相高市早苗的「台灣有事」答辯引發中國大陸嚴正抗議，25日她與美國總統川普通話後，26日表示日本沒有認定台灣法律地位的立場。對此，戰略學者張競表示，其實日本政壇心知肚明，只要做一件事，整個事件保證就會馬上落幕。

高市7日在眾議院接受質詢時表示，如果「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈及暫停日本水產進口等報復行動。

綜合共同社、富士新聞網、讀賣新聞報導，高市早苗今日參與在野黨的黨首討論，立憲民主黨總裁野田佳彥質問，「台灣有事」答辯的真實意圖為何？

廣告 廣告

高市強調，在判斷某種情況是否構成生存威脅時，政府會根據收集到的所有訊息，結合實際情況做出判斷，「台灣有事」的答辯是在預算委員會進行，她自認是在範圍內「誠實」回應。

針對台灣議題，高市表示日本與台灣「維持著非政府間的實務關係」，日本根據《舊金山和約》放棄了全部許可權，因此沒有認定台灣法律地位的立場。

戰略學者張競認為，其實日本政壇稍微有點基本常識的政治人物，根本就是心知肚明，只要將定義中日關係的四個文件，再拿出來唸一次，並列入日本國會正式記錄，整個事件保證就會馬上落幕。

張競直言，北京沒有跟東京故弄玄虛亂打謎團，只有高市早苗做與不做，日本政壇要不要繼續裝傻裝蒜而已！

【看原文連結】