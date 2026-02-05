高市早苗宣傳短片破億點閱！ 棄麥拜票連特勤也泛淚

民視新聞／李婉伶 綜合報導

日本眾議院大選即將在2月8日登場，自民黨日前發布首相高市早苗宣傳片，才過9天就衝破1億次觀看，打破許多人氣歌手紀錄；實際站台拜票時，為了不影響救護車，捨棄麥克風原音撐場的身姿，連自家特勤也都強忍淚水，高市早苗線上線下人氣還在衝，展現「日本鐵娘子」的真實力。

日本首相高市早苗：「我是高市早苗，1個不願奮戰的國家沒有未來，守舊的政治沒辦法創造希望，日本首相高市早苗，未來是要靠自己的雙手去開拓，自民黨站在最前端。」

向日本全民精神喊話，就是這支日本首相高市早苗的30秒宣傳影片，只花短短1週左右的時間，點閱數狠狠輾壓日本人氣歌手的MV，自民黨1月26日一發布宣傳片過了9天，立刻飆破1億次觀看，打破YOASOBI「IDOL」35天破億，米津玄師「IRISOUT」73天破億的紀錄，讓自家偶像看不到車尾燈，再次凸顯「日本鐵娘子」的滾燙人氣。

不過這麼快就破億的宣傳片，不免引發外界質疑是不是有偷「灌水」，但連日本選舉資訊網站上的影片，高市早苗也稱霸其他政治領袖，全部黨魁的撥放量加總起來，都還是輸高市早苗的單獨人氣，執政聯盟有望奪下300席以上，修憲門檻近在咫尺。

日本首相高市早苗：「各位很抱歉！真的很抱歉！在救護車載運傷患完畢之前，我們無法使用麥克風。」

高市早苗日前挺進長野縣助選時，為了避免影響救護車，她捨棄麥克風單靠嗓門扛全場，就連站在身後的特勤人員，都感動到忍不住雙眼泛淚，日本網友也大讚高市早苗誠意滿滿，從線上到線下都成為支持者眼中的魅力偶像。

而這位則是真的哭出來了，日本防衛大臣小泉進次郎，最近分享一連串與民眾互動的照片，其中就發現，民眾的寶寶一落入小泉進次郎的懷裡，就立刻哭到脹紅，小泉進次郎也忍不住自嘲，讓安靜的小孩爆哭已經是固定戲碼。

對比自民黨的氣勢如虹，日本依舊飽受大雪摧殘，多個投票區都出現超厚積雪，考驗選民投票意願，但也有選務人員特別把投票所搬到車上，就是要讓日本民眾不被大雪打倒，出門投下重要的1票。

