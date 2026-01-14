高市早苗宣布將解散國會 擬2月舉行大選

記者丘學陞／綜合報導

「日本經濟新聞」14日報導，日本首相高市早苗宣布在眾議院23日開議時解散國會，最快將於2月初提前舉行大選，有望以此寫下間隔時間最短的新記錄。

報導說，高市已向執政的自民黨黨團與黨員，宣布將於23日解散國會消息，並預計將有「本月27日公告、2月8日大選」，以及「2月3日公告、2月15日大選」等2種期程規劃，以盡快舉行選舉降低對2026財年預算等法案審議的衝擊，同時藉高市內閣保有高支持度的同時，擴大執政黨國會席次以增進未來政府法案推行施政效率。

報導分析，高市內閣先前已由內閣官房長官木原稔，與自民黨、維新會等執政聯盟高層會面，討論解散國會構想。高市則是在13日結束與南韓總統李在明會談後，在媒體詢問下首度間接透露意願，後續則在14日下午返回東京後，證實解散國會構想並與自民黨高層討論相關事宜。

相關報導則說，倘若日本國會大選確定於2月8日舉行，與23日解散國會僅相隔16天，將成為日本國會解散與大選時間最短的紀錄，凸顯高市團隊欲藉高民調機會，同時壓縮在野黨協調時間進而勝選的選舉策略。

高市證實將於23日解散國會，並預計於2月中旬前進行改選。（達志影像／路透社資料照片）

高市早苗（右）在結束與南韓總統李在明會談後，隨即證實解散國會構想。（取自李在明「X」）