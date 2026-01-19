高市早苗宣布解散國會 提前進行大選

▲日本首相高市早苗19日正式宣布解散眾議院，國會將提前選舉。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗週一（19日）傍晚在首相官邸召開記者會，正式宣布解散國會，提前進行大選。由於公明黨退出執政聯盟後，與立憲民主黨組成新黨「中道改革連合」，這將是自民黨30年來首次獨立競選，高市早苗的政治賭注引發議論，她也親吐解散國會原因。

根據NHK報導，高市早苗表示，已決定於 1 月 23 日解散眾議院，選擇在此時是因為她認為，高市早苗是否適合擔任內閣總理大臣職務，應交由日本國民來決定。她坦言，在前一次眾議院選舉，沒有人預料到她會承擔起日本，解散國會是一項沉重的決定，但她決定不閃避也不拖延，盼國民共同決定日本的未來。

高市早苗強調，她已要求各部會與地方政府儘速執行本年度的追加預算。包含應對物價高漲在內的生活安全保障等各項必要對策正陸續推進中。她表示，這次解散國會是在確保經濟運行不出現真空、建立萬全體制的前提下進行。

對於解散國會原因，高市早苗也不諱言，自己於去年 10 月 4 日就任自民黨總裁，隨後面臨與合作長達 26 年的盟友公明黨突然分道揚鑣。在自民黨未取得過半席次的情況下，迎來了首相選舉，勝選過程非常艱辛，於去年 10 月 21 日就任總理後，高市內閣尚未接受過政權選擇選舉洗禮的事實，一直讓她掛在心上。

高市坦言，希望將政策實現的力道再加強一個檔次，為了解決政策可能因席次而被綁架的問題，她也與在野黨黨魁辯論說明立場，對於可能引發輿論分歧的多項改革，也果斷解決，在去年參眾兩院全體會議的質詢以及兩輪預算委員會的審議後，解散國會想法愈發強烈。

自民黨派系目前在眾議院擁有199席次，與維新會合計233席，剛好是眾院465席過半的233席，只要少一席就會跌破過半門檻，因此法案隨時有未過風險。本次眾議院選舉將改選465席，包括單一選區289席，以及比例代表176席。日本眾議院議員任期4年，按照原本時程，今年10月任期將過半，但首相有解散權力。

