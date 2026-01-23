高市早苗宣布解散眾議院 日本1年半內辦3次選舉

（中央社記者戴雅真東京23日專電）日本首相高市早苗今天正式宣布解散眾議院，日本將在距離上一次眾議院選舉尚未滿1年半的情況下，再度舉行國政選舉。此舉引發在野黨與地方政府對選舉頻繁、公共財政負擔加重，以及政策停滯的強烈質疑。

日本經濟新聞報導，自1955年開始，日本維持由自民黨長期執政（僅兩度成為在野黨）、政治趨於穩定的「55年體制」以來，眾議院在議員任期尚未過半前遭到解散的案例僅有3次。

立憲民主黨幹事長安住淳批評，「距離上次眾院選舉才1年3個月，甚至不惜中斷預算案審議也要解散，我實在無法理解。」日本保守黨代表百田尚樹也質疑，「選舉辦得太頻繁了，1年半內已經進行了3次國政選舉。」

上次眾議院選舉於2024年10月、石破茂政權時期舉行；2025年7月則舉行3年一次的參議院選舉。這兩次選舉中，自民黨皆遭遇慘敗，當時與公明黨組成的聯合執政陣營未能取得過半席次。在民意已連續兩度明確表態的情況下，再度解散眾議院，使得在野黨的批評聲浪愈發強烈。

根據統計，55年體制以來的22次眾議院解散中，距離前一次選舉未滿2年的僅有3次，包括1980年的「突發解散」。當時因自民黨內部分裂，導致在野黨提出的內閣不信任案意外通過。

2005年，時任首相小泉純一郎的「郵政解散」則是因為郵政民營化法案在參議院遭到否決而引發。2014年，時任首相安倍晉三則是以「把是否延後調高消費稅、交由國民決定」為由，宣布解散眾議院。

日本參議院沒有提前解散改選制度，只能依憲法規定，每3年改選248席次當中的半數。眾議院解散與否，對參議院改選時間沒有影響。

2025年7月改選之後，參議院目前席次最多的前5大政黨分別為：自民黨（101席）、立憲民主黨（38席）、國民民主黨（22席）、公明黨（21席）、日本維新會（19席）。

關於眾議院解散，日本憲法中有兩條相關條文，第7條規定，解散屬於天皇在內閣建議與承認下所行使的國事行為。這條條文被解釋為「解散為首相的專權事項」；第69條則規定，當內閣不信任決議案通過時，必須解散或總辭。55年體制以來的22次解散中，僅有包括「突發解散」在內的2次屬於69條情形，其餘大多是首相主導的「7條解散」。

高市於例行國會開議之初即宣布解散，距離前次眾議院選舉約1年3個月，未達法定任期1/3，創下「7條解散」當中的最短紀錄。

國民民主黨代表玉木雄一郎對此提出質疑，「是否要無限制容許7條解散」、「首相在支持率高時，就能隨意解散國會，這個問題有必要進行討論。」

另一方面，選舉頻繁也造成公費負擔增加。一場眾議院選舉約需600億日圓（約新台幣120億元）國家經費。安住淳直言，這是「浪費稅金的解散」，批評高市基於自身政治考量，動用龐大公共資源。

負責準備選舉的地方政府負擔同樣加重。這次選舉在嚴冬期間舉行，為1990年以來、睽違36年首見。在積雪嚴重地區，恐怕連選舉公告板都難以設置，選民前往投票所的交通安全也成為挑戰。

官房長官木原稔日前在記者會上表示，政府將與中央及地方選舉管理委員會密切合作，確保選務順利進行，但也坦言，為了因應積雪可能需要追加經費。

此外，突如其來的解散也為中長期政策投下變數。高市原先多次表明將於1月內成立跨黨派「國民會議」，推動社會保障改革，但在眾院解散後，相關討論恐難以延續。

報導稱，日本進入多黨化時代，已不同於過去執政黨能在參眾兩院同時過半、維持政權穩定運作的時代。這次眾議院選舉後，無論結果如何，朝野是否能維持合作、推動政策，前景仍充滿不確定性。（編輯：陳承功）1150123