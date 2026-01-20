即時中心／張英傑報導

日本首相高市早苗昨（19）日宣布，將在通常國會開議初日的1月23日解散眾議院，在2月8日投開票的時程，舉行眾議院大選，對此，資深媒體人矢板明夫則根據自己的觀察，預言台日關係將會發生「1結果」。





矢板明夫說，高市早苗召開記者會，宣布將於 1 月 23 日解散國會、2 月 8 日舉行投票。對僅僅就任首相三個月的高市來說，這一場把政治生命押上去的豪賭，不能夠失敗。為了迎接這場選舉，在野陣營也出現重大變化。日本兩大在野黨，立憲民主黨與公明黨，突然宣布合併，成立名為「中道改革連合」的新政黨，試圖在短時間內整合力量，正面迎戰高市首相所率領的自民黨。

接著，他分析出三點意見，表明「並不看好這個新政黨的選情」首先，政黨的結合，最重要的是理念一致。這兩個黨直到昨天為止仍在多個議題上彼此對立，如今突然整合，在安全保障、環境政策、財政方針與外交路線上都還沒有形成共識。這種結合，就好像用黏性很低的膠水暫時沾黏在一起，恐怕經不起考驗，一遇到事情意見不容易整合，向心力低。

其次，社會觀感不佳。公明黨與自民黨維持了 26 年的聯合執政，三個月前才分道揚鑣，如今卻立刻轉身，與長期對立的立憲民主黨合併。這種操作，給人的感覺就好像剛離婚就立刻再婚，難免給人留下「為了選舉不擇手段」的印象。對雙方支持者來說，也是很大的挑戰。多年來立場對立，現在不只是停戰，還合併，心理上很難消化。

第三，理念過於模糊。新政黨強調「中道」，不論是積極或保守財政、偏左或偏右路線、親美或親中立場，都刻意「不選邊站」。結果反而讓選民摸不著頭緒，要問「你到底想把日本帶往哪個方向？」一個說不清楚自己要做什麼的政黨，很難激發真正有熱情的支持者。

矢板明夫指出，綜合來看，這場選舉的主軸很清楚。高市早苗選擇正面對決，企圖透過這次選舉鞏固自己在黨內外的地位，繼續推動積極財政出動、加強國防、對中強硬路線。而倉促拼湊成軍的「中道改革連合」，恐怕難以承受選民的檢驗。

最後，矢板明夫預言「台日關係」的展望指出，高市所領導的自民黨勝算比較大，「台日關係，也有機會在這樣的政治基礎上持續深化。」

原文出處：快新聞／高市早苗宣布解散眾議院 矢板明夫預言台日關係「1結果」

