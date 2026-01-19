高市早苗宣布解散眾院受國民檢驗 在野質疑時機

（中央社記者戴雅真東京19日專電）日本首相高市早苗今天宣布，將於1月23日解散眾議院，並強調這次解散是要讓國民直接判斷「高市早苗是否適合擔任首相」，並表明將以自身去留作為政治賭注。對此，各政黨反應不一，評價明顯分歧。

高市宣布，將於1月23日通常國會開議當天解散眾議院，大選預計1月27日公告、2月8日投開票。

NHK報導，自民黨選舉對策委員長古屋圭司表示，高市雖已在自民黨總裁選舉中接受黨員檢驗，但尚未直接獲得國民授權；要推動經濟與財政等重大政策轉向，必須取得國民信任。

廣告 廣告

他形容，這場選舉某種意義上就是「高市首相選擇選舉」，他能從高市的記者會中感受到她的決心。

聯合執政的日本維新會代表吉村洋文在大阪市指出，自民、公明的執政體制已轉為「自民加維新」的新組合，但無論是這樣的權力重組，或是聯合執政協議書中多達約50項的政策，仍未接受國民檢驗。

他強調，這次選舉是向國民詢問，是否同意讓新政權依據協議書內容推動國政。

在野黨方面，立憲民主黨代表野田佳彥批評，從民生角度來看，政府應該優先確保新年度預算在會期內通過，以因應物價上漲，這才是政府該做的事情；在部分地區仍降雪、又逢大考期間解散國會，令人難以理解。

他並強調，若經濟表面強勢，卻因日圓貶值使國民生活更加艱困，這是毫無意義的，未來會以「生活者優先」為主軸，提出包括食品消費稅降為零在內的具體政策。

公明黨代表齊藤鐵夫表示，高市沒有提到「政治與金錢」問題，令人不解；在國民對未來生活感到不安、國際安全保障情勢嚴峻的時刻解散眾議院、製造政治空白，讓人「不得不對解散抱持疑問」。

他同時指出，將以新政黨之姿全力爭取支持，如果未達成既定席次目標，將辭去預計出任的新黨「中道改革聯合」共同代表職務。

國民民主黨代表玉木雄一郎則表示，高市在「積極財政」尚未全面推進前選擇解散眾院，令人疑惑。她稱要讓國民判斷自己是否適任，但「究竟想新獲得什麼授權並不清楚」。不過他也表示，既然解散已定，國民民主黨將全力迎戰，訴求擴大國民可支配所得、提高實際收入。

參政黨代表神谷宗幣在福井市指出，新年度預算若延宕，對國民生活影響重大；但在國際情勢快速變動下，高市或許希望先鞏固政治基盤，再應對外部挑戰。參政黨將力拚在所有比例代表區取得席次，並於單一選區積極布局。

共產黨書記局長小池晃形容此舉是「終極的利己解散」，指責政府偏袒大企業與富裕層、忽視庶民生活。他主張徹底轉向支援民生的政治路線，但表明將不與新黨「中道改革聯合」進行選舉合作。（編輯：韋樞）1150119