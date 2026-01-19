高市早苗宣布1月23日解散眾議院 稱「國家根本政策重大轉變」艱難決定

日本首相高市早苗。 圖：翻攝自高市早苗的Ｘ

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗今（19）日宣布，將於1月23日解散眾議院，這是一項艱難的決定，涉及國家根本關鍵有關的重要政策的重大轉變。她強調，重選的目的在尋求國民對政府新方向的信任與支持。

高市早苗在記者會上表示，解散眾議院是經過深思熟慮的結果，目的是應對當前面臨的嚴峻挑戰，包括經濟復甦、外交關係及國內改革等領域的根本性變革。她指出，這些政策轉變關係到日本的未來命運，因此需要透過大選獲得國民的明確授權。「這不是輕率的選擇，而是為了國家的長遠利益所做的艱難決定。」

廣告 廣告

根據相關安排，眾議院解散後，預計將於2月27日舉行大選。高市政府希望透過選舉鞏固執政聯盟的優勢，並推動系列重大政策調整。

高市早苗自上任以來，面臨國內外多重壓力，包括經濟停滯與地緣政治緊張。她此次解散決定，被視為政治策略的一部分，目的在重振支持率並化解內部分歧。反對黨則批評是逃避國會審議，預料大選將成為激烈角逐。

分析人士指出，解散時機敏感，可能影響日本的政局穩定。高市強調，政策轉變聚焦於國家核心議題，如強化國防與經濟結構改革，盼國民理解與支持。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

西班牙高速列車相撞 至少39人死亡73傷

楊宏基觀點》「狼來了」的警示 從突破中線到平均每日10架越線挑釁