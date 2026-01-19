高市早苗宣布23日解散國會 郭國文:安倍當年同樣透過改選將高支持度轉化為國會多數

立委郭國文表示，這是高市上任以來推進「內政定調、區域布局、盟友連線」三部曲後，所做出的重大關鍵政治抉擇。（圖片來源／高市官方臉書）

日本首相高市早苗19日正式宣布，將會在本月23日解散眾議院，預計下個月8日舉行投開票。同日她也再次提及「台灣有事」，直指中國利用經濟脅迫手段威逼他國贊同自身的政治主張。

綜合日媒報導，高市早苗19日傍晚在首相官邸召開記者會，正式對外宣布將在本月23日解散眾議院，並朝「1月27日公告、2月8日投開票」的方向協調後續的眾議院選舉。這將是自2024年10月以來，日本再度舉行眾議院選舉。

「賭上首相大位」，宣布解散國會

高市希望趁著現在內閣支持率維持在70％以上高檔之際，透過改選重新獲取民意授權，建立穩定執政基礎。如果眾議院改選自民黨如願單獨過半，高市早苗將成為二戰後日本最強大的首相之一。

知日派立委郭國文表示，這是高市上任以來推進「內政定調、區域布局、盟友連線」三部曲後，所做出的重大關鍵政治抉擇。

郭國文指出，高市上任以來內閣支持率表現亮眼，最新民調已逼近八成。如何將這股支持動能，轉化為穩定的國會基礎與實質的政策推動能力，正是她此時啟動改選的核心考量。將食品消費稅歸零議題端上檯面，選擇正面回應物價壓力，同時也把財政負擔與政策取捨，一併交由選民檢驗，這是一場將「高民調」轉化為「真實力」的關鍵考驗。

安倍當年同樣透過改選，將高支持度轉化為國會多數

他解析，從印太區域安保與第一島鏈架構來看，高市作為安倍路線的繼承人，面臨現實中自維連立的脆弱多數。回顧歷史經驗可以理解，僅有路線宣示並不足夠；安倍當年同樣透過改選，將高支持度轉化為國會多數，才取得推動安全與外交戰略的政治空間。高市此次選擇直接訴諸選民，正是希望為日本在印太安全體系中的角色，取得更穩固的政治授權，並將日本對中政策走向與國家安保方向，交由選民進行一次「公投式確認」。

郭國文強調，對台灣而言，這場改選的意義不僅止於日本國內政治。期盼高市能成功將高民調轉化為穩定的執政基礎，讓日本再次出現一位兼具路線清楚與政治實力的親台派領導人，持續深化台日之間的戰略對接。

