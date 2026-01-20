高市早苗宣布23日解散眾議院...《日經》：「國會冒頭解散」過去僅有4例

日本首相高市早苗19日召開記者會宣布，將於23日召集的通常國會解散眾議院，據《日經》報導，在日本現行憲法下「國會冒頭解散」僅出現過四次，且自1992年通常國會固定於1月召集以來，更是首發案例。通常歷任首相避免在通常國會一開始就解散，主因在於年度預算難以於年度內通過。

以下為《日本經濟新聞》全文報導：



1月召集的通常國會尚屬首次，預算延宕難以避免



高市早苗首相於19日的記者會上表明，將在23日召集的通常國會一開始即解散眾議院。在現行憲法下，「國會冒頭解散」僅出現過4次，而自1992年通常國會固定於1月召集以來，這更是首次案例。2026年度預算案無法如期成立已成定局，且未經國會攻防辯論就進行選舉，也引發外界質疑，認為有權利讓選民參考的判斷材料將因此不足。

高市首相在說明解散理由時表示：「是否由高市早苗繼續擔任首相，將交由國民來決定。」並明言將以首相去留作為賭注。至於選擇在國會一開始就解散，她解釋說：「正因為希望實現政策，才會在長期國會正式展開之前，先向民意請託。」



所謂「冒頭解散」，是指在通常國會或臨時國會的第一天即解散眾議院。高市首相此次選擇不進行首相施政方針演說，也不舉行相關質詢，放棄了原本由首相說明一年施政重點與基本立場的機會。



回顧歷史，在現行憲法下共發生過26次眾院解散，其中僅有4次屬於「冒頭解散」，而其中3次是在臨時國會的冒頭進行。這些案例最終均由執政黨維持過半席次。



1986年6月，中曾根康弘首相在臨時國會中，因自民黨總裁任期即將於10月屆滿，策劃了眾參兩院同日選舉。由於事前刻意營造「不會解散」的假象，被稱為「裝死解散」。自民黨最終在眾院（含追加公認）取得304席，並在參院也單獨過半。



1996年9月，橋本龍太郎首相，以及2017年9月的安倍晉三首相，也分別在臨時國會冒頭解散眾議院。2017年時，東京都知事小池百合子所創立的新黨「希望之黨」未能成功整合在野勢力，最終執政聯盟取得超過三分之二席次，達到可推動修憲發議所需的門檻。



至於在「通常國會」冒頭解散，歷史上僅有1966年12月的佐藤榮作首相一例。此次高市首相的作法，是相隔60年後再次出現的案例，也是自1992年通常國會改為1月召集以來的首次。



歷任首相之所以普遍避免在通常國會一開始就解散，主要原因在於年度預算難以於年度內通過。通常國會會在1月召集，2至3月集中審議下一年度的預算案；若在冒頭即解散，將無法確保足夠的預算審議時間，只能改以編列「暫定預算」，來支應公務員人事費用與社會保障等最低必要開支。



1955年鳩山一郎首相、以及1990年海部俊樹首相雖非「冒頭解散」，但也在1月解散國會，最終均以暫定預算因應。不過，暫定預算難以納入新政策相關經費，這一點長期受到批評。



此外，不進行與在野黨的國會論戰，也引發反彈。預算委員會等國會質詢，向來是選民判斷政權的重要依據。通常國會會先由首相發表施政方針演說，接著進行各黨代表質詢，之後才進入預算委員會的實質攻防。



預算委員會的質詢焦點往往集中於首相本人，在野黨不僅會質疑預算內容，也會追究政權醜聞與閣僚問題。由於經常有電視轉播，對內閣支持率影響甚鉅。



前首相石破茂於2024年10月臨時國會解散當天，選擇不召開預算委員會，改以舉行黨魁辯論，當時也因先前曾主張「應先審議預算再解散」而招致批評。



此次在野黨亦批評高市政府「逃避論戰」。共產黨委員長田村智子在13日記者會上直言：「因為害怕論戰而逃跑，這是一場任性的解散。」令和新選組共同代表櫛淵萬里則在11日表示，若是為了逃避國會追究而倉促解散，將構成對解散權的濫用，「國民應該更憤怒」。

(圖片來源：首相官邸)

