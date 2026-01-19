高市早苗宣布23日解散眾院 2月8日投票

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗19日下午召開記者會，正式宣布將於23日召集的例行國會開議當天解散眾議院，並預定27日公示、2月8日投開票，展開第51屆眾議院議員總選舉。這是高市內閣自去年10月成立以來首次大選，也是國會於開議之初「冒頭解散」的罕見案例，距離上屆選舉僅約1年4個月。

高市首相在會見中強調，此次解散旨在「向國民直接詢問高市內閣是否適合繼續執政」，並將自身進退懸於選舉結果之上。她表示，若自民黨與連立夥伴日本維新會能獲得過半數席次，將強化政權基礎，加速推動「責任積極財政」、強化安全保障、減輕現役世代負擔等政策；若未能達成，則將由他人接任首相。她同時重申，解散決定是基於內閣支持率維持在高檔（近期民調約70-78%），希望趁勢擴大執政黨議席、穩定政局，避免預算審議期間遭在野黨追擊導致支持率下滑。

高市政權目前在眾議院（定數465席）僅勉強維持過半數（233席），主要仰賴自民黨吸收無黨籍議員加入會派。日本維新之會作為連立夥伴，與自民黨在政策上存在摩擦，包括定數削減、社會保障改革等議題；此外，前執政盟友公明黨已於去年脫離連立，轉而與立憲民主黨等在野黨探索合作可能。野黨陣營則批評此次解散為「究極的自己都合解散」與「浪費稅金」，將導致2026年度預算案審議大幅延後、年度內成立困難，製造政治空白期，忽略物價高漲等民生議題。立憲民主黨代表野田佳彥、公明黨代表齊藤鐵夫等均表達強烈不滿，指執政黨優先黨利而非國民生活。

此次選戰預計將聚焦消費稅減稅（特別是食料品暫時歸零）、物價對策、防衛政策、對中關係等議題。高市內閣上任後，對中國強硬立場（包括台灣有事相關發言）引發日中緊張，但也推升其國內支持率。分析指出，高市的舉動形同政治豪賭，若自民黨能單獨過半，將大幅擺脫對維新會的依賴；反之，則可能動搖政權穩定。

《共同社》報導指出，這是1992年以來1月召集國會的首次冒頭解散，戰後僅第2次，選戰期間僅16天，為戰後最短，凸顯高市首相的強勢決斷風格。選舉結果將直接決定日本2026年政局走向，以及高市能否延續「高市時代」的長期執政。

