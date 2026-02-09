政治中心／綜合報導

日本自民黨在本次眾院大選拿下史上最高的316席，跨越眾議院總席次2/3的「絕對多數」門檻（310席），寫下二戰後首度由單一政黨完全掌控眾院2/3席次的歷史紀錄，對此，前總統蔡英文今（9日）下午PO出兩人過去燦笑合照恭賀高市早苗，並期許台日之間在未來能建立堅實互信情誼。





高市早苗寫歷史性勝利！蔡英文PO「燦笑合照」祝賀：盼台日建立堅實互信情誼

高市早苗率領的自民黨以316席強勢過半，蔡英文發文祝賀。（圖／美聯社影像）





自民黨寫下戰後紀錄 蔡英文：誠摯祝賀歷史性勝利





日本於昨（8日）進行眾議院選舉，根據日媒最新開票結果，高市早苗率領的自民黨以316席強勢過半。若加上執政盟友「日本維新會」的36席，執政體系已在465席眾議院中取得高達352席（約佔3/4），這是繼2017年安倍政權以來，執政聯盟再度取得如此規模的優勢。前總統蔡英文也在社群平台PO出兩人過去的合照恭賀高市早苗，寫道「恭喜高市總理贏得這場歷史性的勝利，我要致上最誠摯的祝賀」。

蔡英文深信在高市早苗總理穩健的領導之下，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進。（圖／美聯社影像）





深信高市穩健領導 盼台日關係持續深化





蔡英文表示當今全球面對挑照與不確定性的國際局勢，她深信在高市早苗總理穩健的領導之下，一定能帶領日本繼續強而有力地向前邁進，台日方面，她期盼「台日之間已建立起的堅實互信與友好情誼，在未來能夠持續深化，更加穩固」。總統賴清德稍早也透過社群平台X以日文祝賀高市早苗，自民黨在眾議院選舉中贏得多數席次，彰顯日本選民對高市領導力與願景的信任與期待，這不僅是對執政成果的肯定，更是對高市推動國家長遠發展的明確支持。



原文出處：高市早苗寫歷史性勝利！蔡英文PO「燦笑合照」祝賀：盼台日建立堅實互信情誼

