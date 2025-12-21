高市早苗將搬進鬧鬼官邸！上任忙到沒空睡覺

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗即將上任滿2個月，她今（21）日宣布，近日將從國會議員宿舍搬遷到首相公邸居住，強調就算是歲末年終也不會鬆懈。

據日媒NHK、產經新聞報導，，高市早苗21日在X宣布自己即將搬入首相公邸的消息，同時也回顧了上任2個月以來的心路歷程與工作狀況。

高市早苗說，「上任以來，因國會議程和外交行程緊湊，時間過得很快，我將應對物價上漲的議題視為最優先，為實現強勁的經濟，並強化外交與國家安全保障而全力以赴」，雖然已經到歲末年終，但名年度的預算編列正進入衝刺階段，身為「國家經營者」的責任感，強調即便在過年期間也必須保持警戒。

高市特別指出，將告別「住慣了的議員宿舍」，正式遷入首相公邸執行職務。東京赤坂國會議員宿舍距離首相公邸約400公尺，平時需要開車通勤，首相公邸則與官邸相鄰，步行就可以到達。

高市早苗在上月7日眾議院預算委員會答辯時曾表示，「外交行程與國會審議接連不斷，別說打包行李，連睡眠時間幾乎都沒有，希望能盡快搬家。」在本月17日臨時國會閉幕後，她才有時間搬家。

高市早苗目前與需要輪椅的丈夫、前眾議員山本拓住在議員宿舍，不過公邸也已經完成無障礙改裝，兩人將一起搬入公邸。一名與她關係密切的自民黨人士說，在肩負照護責任的同時擔任首相，這種模樣應該展現給國民看。

青森縣8日晚間發生地震，震度達6級以上，而在該次天災中，高市早苗也被指出危機處理會有狀況，當晚高市7時50分結束公務回去議員宿舍，晚間11時15分發生地震，據傳當時她被困在官邸幾分鐘，最後在11時35分趕到官邸坐鎮。當時就有在野黨議員呼籲她盡快搬到距離公邸僅有步行距離的首相官邸。

自小泉純一郎開始，日本歷任首相大多都居住在首相官邸，除了安倍晉三為休養身心，從澀谷的私人住所通勤；菅義偉則是住在赤坂的國會議員宿舍。

目前的日本首相公邸在2002年現行官邸整建完成前，一直作為官邸使用。在1932年的「五一五事件」及1936年的「二二六事件」中曾遭到襲擊，至今仍留有當年彈痕，而且也長期流傳鬧鬼之說。

